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Регион
Опубликовано 9 октября, 17:50

Черногория решила выдворить основателя «Рыбаря» Звинчука и его спутников

Обложка © VK / rybar_force

Обложка © VK / rybar_force

Власти Черногории приняли решение выдворить из страны основателя Telegram-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и сопровождавших его россиян. Об этом сообщили в управлении полиции республики.

В МВД Черногории заявили, что Звинчука и его спутников признали угрозой национальной безопасности. О том, когда будет исполнено решение о выдворении, пока не сообщается.

«Путешествия перестают быть безопасными»: В СПЧ призвали россиян к осторожности после задержания Звинчука
«Путешествия перестают быть безопасными»: В СПЧ призвали россиян к осторожности после задержания Звинчука

Ранее Звинчука задержали утром 9 октября в городе Рисан. По данным местных СМИ, вместе с ним задержали супругу и троих соратников. В «Рыбаре» заявили, что все россияне находились в стране легально. В их планах была съёмка Цетинского монастыря, на которую заранее подали официальный запрос. Российское посольство начало выяснять обстоятельства произошедшего, о чём сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, почему в Черногории задержали основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука, какие версии обсуждаются и что известно о его дальнейшей судьбе.

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Александра Вишнякова
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