Черногория решила выдворить основателя «Рыбаря» Звинчука и его спутников
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Власти Черногории приняли решение выдворить из страны основателя Telegram-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и сопровождавших его россиян. Об этом сообщили в управлении полиции республики.
В МВД Черногории заявили, что Звинчука и его спутников признали угрозой национальной безопасности. О том, когда будет исполнено решение о выдворении, пока не сообщается.
Ранее Звинчука задержали утром 9 октября в городе Рисан. По данным местных СМИ, вместе с ним задержали супругу и троих соратников. В «Рыбаре» заявили, что все россияне находились в стране легально. В их планах была съёмка Цетинского монастыря, на которую заранее подали официальный запрос. Российское посольство начало выяснять обстоятельства произошедшего, о чём сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее Life.ru подробно рассказывал, почему в Черногории задержали основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука, какие версии обсуждаются и что известно о его дальнейшей судьбе.
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