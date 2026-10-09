Черногория решила выдворить основателя «Рыбаря» Звинчука и его спутников

Власти Черногории приняли решение выдворить из страны основателя Telegram-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и сопровождавших его россиян. Об этом сообщили в управлении полиции республики.

В МВД Черногории заявили, что Звинчука и его спутников признали угрозой национальной безопасности. О том, когда будет исполнено решение о выдворении, пока не сообщается.

Ранее Звинчука задержали утром 9 октября в городе Рисан. По данным местных СМИ, вместе с ним задержали супругу и троих соратников. В «Рыбаре» заявили, что все россияне находились в стране легально. В их планах была съёмка Цетинского монастыря, на которую заранее подали официальный запрос. Российское посольство начало выяснять обстоятельства произошедшего, о чём сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.