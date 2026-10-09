«Путешествия перестают быть безопасными»: В СПЧ призвали россиян к осторожности после задержания Звинчука

Россиянам, которые открыто поддерживают свою страну, стоит осторожнее относиться к зарубежным поездкам. Такое мнение высказала член СПЧ при президенте РФ, главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова после задержания в Черногории основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и других россиян.

«Я вовсе не упрекаю тех, кто ездит. Но призываю к осторожности. Если ты открыто на стороне своей страны, а твоя страна — Россия, путешествия перестают быть безопасными», — отметила Ахмедова.

По её словам, она сама давно отказалась от поездок в страны Европы и США и не считает это большой потерей. Ахмедова отметила, что предпочитает путешествовать по России, а из зарубежных направлений для себя рассматривает в первую очередь Белоруссию, Китай и некоторые страны Азии.

Причиной для комментария стало задержание Звинчука, его супруги и ещё нескольких россиян в Черногории 9 октября. Команда «Рыбаря» заявила, что все они находились в стране легально и рассчитывает на их освобождение. Российское посольство выясняет обстоятельства произошедшего.

Ахмедова подчеркнула, что её позиция связана не с отсутствием интереса к поездкам, а с оценкой нынешних рисков для публичных россиян.

«Я давно приняла мысль, что я никуда в ближайшие годы не поеду. Но, сказать по правде, даже если я никогда не поеду, меня это не сильно огорчит. Мне нигде не бывает так хорошо, как в России и со своими людьми», — заключила она.

Ранее Life.ru сообщал, что Михаил Звинчук и другие задержанные россияне, находились в Черногории легально и планировали в том числе съёмку Цетинского монастыря. Власти страны вменяют им попытку вмешательства и дестабилизации страны. При этом конкретные обвинения не раскрываются.