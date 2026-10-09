Депутат Госдумы Виталий Милонов резко осудил действия властей Черногории в отношении основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука, сравнив их с библейским предательством. Об этом он заявил в беседе с RT.

По его словам, «гадко смотреть», как вчерашние друзья и единоверцы выбирают «скользкую дорогу Иуды» в надежде на одобрение заокеанского хозяина. Парламентарий выразил уверенность, что народ Черногории помнит исторические и духовные связи с Россией, и напомнил, что для православных путь предательства неизменно заканчивается «осиновым суком».