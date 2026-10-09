Милонов сравнил действия Черногории по делу «Рыбаря» со «скользкой дорогой Иуды»
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Депутат Госдумы Виталий Милонов резко осудил действия властей Черногории в отношении основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука, сравнив их с библейским предательством. Об этом он заявил в беседе с RT.
По его словам, «гадко смотреть», как вчерашние друзья и единоверцы выбирают «скользкую дорогу Иуды» в надежде на одобрение заокеанского хозяина. Парламентарий выразил уверенность, что народ Черногории помнит исторические и духовные связи с Россией, и напомнил, что для православных путь предательства неизменно заканчивается «осиновым суком».
Напомним, Звинчука задержали 9 октября в городе Рисан вместе с супругой и ещё несколькими россиянами. Операцию проводили полиция Черногории и Агентство национальной безопасности страны. Конкретные основания задержания черногорские власти на момент публикации подробно не раскрыли. Посольство РФ потребовало консульского доступа к Звинчуку в Черногории, а в Кремле заверили, что отечественные дипломаты защитят права основателя проекта.
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