Проект «Рыбарь» ждёт освобождения Звинчука и всех задержанных в Черногории

Команда «Рыбаря» рассчитывает на освобождение Михаила Звинчука и других россиян, задержанных в Черногории. Проект утверждает, что они находились в стране легально и не нарушали местное законодательство.

«Поскольку никаких нарушений местного законодательства не было, то ждём освобождения всех задержанных», — говорится в сообщении проекта.

В «Рыбаре» уточнили, что поддерживают связь с МИД России, который занимается ситуацией. По данным проекта, во время поездки команда в том числе собиралась провести съёмку Цетинского монастыря и заранее направила соответствующий запрос.

К ситуации подключились и российские власти. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что посольство РФ в Черногории выясняет обстоятельства задержания Звинчука. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дипломаты займутся защитой прав задержанных.

Звинчука задержали 9 октября в городе Рисан вместе с супругой и ещё несколькими россиянами. Операцию проводили полиция Черногории и Агентство национальной безопасности страны. Конкретные основания задержания черногорские власти на момент публикации подробно не раскрыли.