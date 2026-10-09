Адвокат оценил шансы на экстрадицию основателя «Рыбаря» из Черногории в США

Черногория может выдать основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука по запросу США. Но экстрадиция не происходит автоматически и осложняется политическим характером претензий к его деятельности. Об этом «Газете.ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.

По его словам, выдача регулируется международными договорами и законом Черногории о международной правовой помощи по уголовным делам, действующим с 7 января 2026 года. Согласно статье 16, для экстрадиции нужно, чтобы деяние признавалось преступлением и по черногорскому законодательству. Запрашивающая сторона должна представить доказательства обоснованного подозрения либо вступивший в силу судебный акт.

При этом статья 17 запрещает выдачу за политические преступления. Исключение — отдельные особо тяжкие деяния, включая терроризм и военные преступления.

США подозревают Звинчука во вмешательстве в выборы. Госдепартамент включил его в программу Rewards for Justice, которая предусматривает вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию о лицах, причастных, по версии американских властей, к вмешательству в выборы. Однако, как отметил адвокат, это не персональная награда за задержание и не доказательство виновности.

Если запрос поступит, черногорским властям придётся оценивать не только обоснованность уголовного преследования, но и его возможные политические мотивы. Решение об экстрадиции принимают власти Черногории — окончательно, в обычном порядке, после судебной проверки министром юстиции.

Ключевой вопрос сейчас — какие именно преступные действия вменяются Звинчуку и есть ли доказательства, достаточные для возбуждения экстрадиционной процедуры, заключил Жорин.

Ранее Life.ru рассказывал, что перед задержанием за Звинчуком и его командой несколько дней наблюдали черногорские спецслужбы. По информации местных журналистов, россияне приехали снимать документальный фильм об изменении визового режима Черногории в рамках сближения с Евросоюзом. Силовики предполагали, что будущий материал может представить европейскую интеграцию как навязанный извне процесс. В Кремле пообещали, что дипломаты РФ выяснят причины задержания Звинчука и займутся защитой его прав.