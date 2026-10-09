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Опубликовано 9 октября, 14:35

Россия потребовала объяснить задержание основателя «Рыбаря» и допустить к нему дипломатов

Посольство РФ потребовало консульского доступа к Звинчуку в Черногории

Обложка © Wikipedia / Информационное агентство БелТА

Обложка © Wikipedia / Информационное агентство БелТА

Посольство России в Черногории потребовало обеспечить консульский доступ к задержанному основателю проекта «Рыбарь» Михаилу Звинчуку, его супруге и съёмочной группе. Об этом сотрудники диппредставительства сообщили SHOT.

Посольство оперативно направило черногорской стороне запросы с требованием разъяснить причины и основания задержания россиян.

По данным SHOT, Звинчука намерены опросить об обстоятельствах въезда в страну, логистической поддержке его команды и возможных связях проекта «Рыбарь» с Балканами. Перед задержанием он написал в соцсетях, что въехал в Черногорию, несмотря на санкции. По его утверждению, сотрудник пограничного пункта не проверил базы данных.

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Звинчука вместе с другими россиянами задержали утром 9 октября в городе Рисан в Черногории. Операцию проводили полиция и Агентство национальной безопасности страны. Мероприятия связаны с расследованием деятельности информационной сети «Рыбарь», которую западные власти обвиняют в проведении операций иностранного влияния. В «Рыбаре» заявили, что все россияне находились в стране легально. В их планах была съёмка Цетинского монастыря, на которую заранее подали официальный запрос.

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Спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что дипломаты выясняют причину задержания.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, почему в Черногории задержали основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука, какие версии обсуждаются и что известно о его дальнейшей судьбе.

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Александра Вишнякова
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