Россия потребовала объяснить задержание основателя «Рыбаря» и допустить к нему дипломатов

Посольство России в Черногории потребовало обеспечить консульский доступ к задержанному основателю проекта «Рыбарь» Михаилу Звинчуку, его супруге и съёмочной группе. Об этом сотрудники диппредставительства сообщили SHOT.

Посольство оперативно направило черногорской стороне запросы с требованием разъяснить причины и основания задержания россиян.

По данным SHOT, Звинчука намерены опросить об обстоятельствах въезда в страну, логистической поддержке его команды и возможных связях проекта «Рыбарь» с Балканами. Перед задержанием он написал в соцсетях, что въехал в Черногорию, несмотря на санкции. По его утверждению, сотрудник пограничного пункта не проверил базы данных.

Звинчука вместе с другими россиянами задержали утром 9 октября в городе Рисан в Черногории. Операцию проводили полиция и Агентство национальной безопасности страны. Мероприятия связаны с расследованием деятельности информационной сети «Рыбарь», которую западные власти обвиняют в проведении операций иностранного влияния. В «Рыбаре» заявили, что все россияне находились в стране легально. В их планах была съёмка Цетинского монастыря, на которую заранее подали официальный запрос.

Спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что дипломаты выясняют причину задержания.