Медведев предложил собирать «обменный фонд из европейских и американских дебилов»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что России придётся пополнять свой «обменный фонд» гражданами европейских стран и США, чтобы добиваться возвращения задержанных за рубежом россиян. Так он прокомментировал задержание в Черногории основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука.

«Теперь, вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, чтобы вытаскивать своих. Иначе никак: с волками жить — по-волчьи выть…», — написал Медведев в телеграм-канале.

Политик также заявил, что поездки россиян в европейские страны, по его мнению, становятся всё более рискованными. В своём посте он связал это с задержанием Звинчука и других граждан РФ в Черногории.

Звинчука задержали 9 октября в городе Рисан вместе с супругой и ещё несколькими россиянами. Команда «Рыбаря» подтвердила задержание и заявила, что все они находились в стране легально и не нарушали местное законодательство. Российское посольство выясняет обстоятельства произошедшего.

По данным черногорских СМИ, операция проводилась полицией и Агентством национальной безопасности страны. Официальные основания задержания к моменту публикации подробно не раскрывались.

Также Life.ru писал, что Черногория готовится привести визовые правила для россиян в соответствие с требованиями Евросоюза. При этом ещё летом 2026 года граждане РФ могли находиться в стране без визы до 30 дней.

Ранее Life.ru рассказывал, что в задержании основателя «Рыбаря» нашли украинский след. По данным СМИ, также в операции могли участвовать американские спецслужбы.