Море без визы: Где россиянам искать «вторую Черногорию» после 1 ноября

После введения виз в Черногорию российским туристам придётся искать другие направления с морем, горами и простыми правилами въезда. Среди наиболее близких альтернатив эксперты АТОР назвали Турцию, Грузию и Боснию и Герцеговину, пишет «Подмосковье сегодня».

Полностью заменить Черногорию одной страной, по мнению специалистов, будет сложно. Её популярность складывалась сразу из нескольких факторов: Адриатического моря, горных пейзажей, небольших курортных городов и возможности приехать без оформления визы.

Самым очевидным вариантом остаётся Турция. Помимо крупных курортов, там есть небольшие прибрежные районы с бухтами, хвойными лесами и горами, напоминающими балканское побережье. Ещё одна альтернатива — Грузия, где пляжный отдых можно совместить с поездками в горы.

Тем, кто хочет остаться именно на Балканах, эксперты советуют присмотреться к Боснии и Герцеговине. У страны есть небольшой, около 20 километров, выход к Адриатическому морю. Безвизовый режим для россиян также сохраняет Сербия, однако морского побережья у неё нет.

Если же оформление визы перестанет быть принципиальным препятствием, Черногории придётся конкурировать уже с соседними Хорватией и Словенией. В АТОР считают, что после изменения правил въезда часть путешественников может начать выбирать между этими странами напрямую.

С 1 ноября Черногория переходит на визовый режим для россиян и белорусов. При этом точный порядок оформления документов пока остаётся не до конца понятным: сегодня Life.ru сообщал, что Подгорица ещё не дала официальных разъяснений о правилах въезда для россиян после 31 октября. МИД РФ рекомендовал туристам следить за объявлениями черногорских властей и уточнять требования перед поездкой.