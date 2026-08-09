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9 августа, 03:46

Черногория не дала разъяснений о порядке действия визового режима с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Власти Черногории до сих пор не дали официальных разъяснений относительно порядка въезда для граждан России после 31 октября 2026 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Отсутствие чётких разъяснений создаёт неопределённость для туристов и деловых путешественников, планирующих поездки на зимний период. В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство рекомендует гражданам РФ следить за официальными объявлениями черногорской стороны и при необходимости уточнять информацию в консульских учреждениях.

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Правительство Черногории утвердило введение визового режима для граждан России и Беларуси. Новые правила начнут действовать с 1 ноября 2026 года. Кабинет министров принял соответствующее постановление, которое кардинально изменит порядок пересечения границы. Ранее туристы из этих стран могли находиться в государстве без специального разрешения до 30 дней. Теперь для любой поездки потребуется официальное одобрение властей.

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Виталий Приходько
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