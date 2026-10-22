Посол России допустил возобновление рейсов с Черногорией при отмене санкций

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Черногорией станет возможным для обсуждения только после отказа Подгорицы от санкционных ограничений против Москвы. Об условии рассказал посол РФ в Черногории Александр Лукашик.

«Запрос на возобновление прямого авиасообщения высок, но к данной теме можно будет вернуться только после отказа Черногории от санкционных ограничений», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза против России в 2022 году. В рамках ограничительных мер республика закрыла воздушное пространство для российских самолётов.