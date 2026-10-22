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Регион
Опубликовано 22 октября, 08:52

Посол России допустил возобновление рейсов с Черногорией при отмене санкций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Черногорией станет возможным для обсуждения только после отказа Подгорицы от санкционных ограничений против Москвы. Об условии рассказал посол РФ в Черногории Александр Лукашик.

«Запрос на возобновление прямого авиасообщения высок, но к данной теме можно будет вернуться только после отказа Черногории от санкционных ограничений», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза против России в 2022 году. В рамках ограничительных мер республика закрыла воздушное пространство для российских самолётов.

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Ранее Life.ru рассказывал о новых правилах въезда россиян в Черногорию. С 1 ноября 2026 года для поездок в республику потребуется виза Черногории или некоторых других государств, включая страны Шенгенской зоны.

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Наталья Афонина
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