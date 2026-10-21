Шенген тоже подойдёт: Посол разъяснил новые правила въезда россиян в Черногорию с 1 ноября

Россияне с 1 ноября смогут въехать в Черногорию по национальной визе страны или при наличии действующей визы ряда других государств, включая страны Шенгенской зоны. О новых правилах въезда рассказал посол РФ в Подгорице Александр Лукашик в интервью ТАСС.

«С 1 ноября въезд на территорию Черногории россиян будет осуществляться при наличии у них визы Черногории, а также целого ряда других стран, включая государства Шенгена», — пояснил дипломат.

Для оформления черногорской визы потребуется подготовить пакет документов и обратиться в один из центров VFS Global на территории России. Подать заявление также можно непосредственно в посольство Черногории в Москве. Решение о выдаче разрешения будет приниматься после рассмотрения документов.

Визовые центры Черногории уже работают в Москве, Санкт-Петербурге не заявлен; подать документы можно в Москве, Екатеринбурге, Воронеже, Пскове, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске. При обращении заявителям необходимо подтвердить цель поездки, наличие жилья и средств на пребывание, а также предоставить медицинскую страховку.

При этом владельцам действующих виз США, Великобритании и Ирландии, а также Шенгенской зоны отдельная черногорская виза не потребуется. Согласно правилам властей Черногории, такие путешественники могут находиться в стране до 30 дней, но не дольше срока действия имеющейся визы.

До 31 октября включительно россияне ещё могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. Отмена этого режима связана с намерением Подгорицы привести миграционные правила в соответствие с требованиями Евросоюза, членом которого страна рассчитывает стать в будущем.

Ранее Черногория официально уведомила РФ о введении виз для россиян с 1 ноября. С этой даты перестанет действовать межправительственное соглашение об условиях взаимных поездок граждан, подписанное 24 сентября 2008 года.