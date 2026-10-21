Виза нужна не каждому: Россиянам рассказали об исключениях из новых правил Черногории

Новые визовые ограничения Черногории не затронут россиян, уже имеющих местный вид на жительство. В посольстве РФ в Подгорице пояснили РИА «Новости», что таким гражданам не придётся оформлять дополнительные документы для пересечения границы с 1 ноября.

Действующее разрешение на временное проживание само по себе позволяет иностранцу законно находиться на территории республики. Поэтому его обладатели смогут продолжать въезжать в страну и покидать её без отдельной визы, соблюдая установленные сроки. По сведениям черногорского МВД за сентябрь 2026 года, подобный статус имели 17,9 тысячи граждан России.

Для остальных путешественников порядок посещения государства изменится уже в следующем месяце. Подгорица официально уведомила Москву о прекращении действия соглашения о взаимных безвизовых поездках, заключённого в сентябре 2008 года. Россияне смогут получать необходимые разрешения через дипломатические представительства или центры VFS Global в восьми городах РФ. В дальнейшем местные власти также планируют внедрить электронное оформление документов.

Ранее Life.ru рассказывал о новых условиях въезда в Черногорию, которые начнут действовать с 1 ноября. Посол РФ в Подгорице Александр Лукашик пояснил, что для посещения республики россияне смогут использовать не только национальную, но и действующую шенгенскую визу. Аналогичная возможность предусмотрена для обладателей разрешений на въезд в США, Великобританию и Ирландию. Находиться в стране по таким документам разрешается до 30 дней, но не дольше срока их действия. Для оформления черногорской визы можно обратиться непосредственно в посольство либо в один из восьми центров VFS Global на территории России. До 31 октября включительно прежний безвизовый порядок продолжит действовать, позволяя гражданам РФ приезжать в республику на срок до месяца.