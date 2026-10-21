«Сами себе создают трудности»: В ГД раскрыли цену визового режима для экономики Черногории

Черногория рискует столкнуться с масштабными социально-экономическими проблемами после введения виз для россиян. Об этом «Абзацу» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов, обвинив руководство балканской страны в принятии решений вопреки интересам собственного населения.

«Это чревато для Черногории новыми проблемами, причём не мы будем им создавать эти трудности, они сами их себе создают. Люди разрушают свою социально-экономическую базу своими собственными руками», — сказал Климов.

Депутат призвал жителей Черногории задуматься о последствиях решений правительства. По его оценке, продолжение нынешней политики может привести страну к внутреннему кризису, ответственность за который будет лежать на её собственном руководстве.

Изменение правил въезда связано с намерением Черногории привести свою визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Республика ведёт переговоры о вступлении в объединение и рассчитывает завершить этот процесс в ближайшие годы.

Российский туризм остаётся заметной частью экономики страны. Согласно данным черногорской статистики за 2025 год, на российских туристов приходилось 16,4% всех ночёвок иностранных гостей. При этом масштаб будущих экономических последствий визовых ограничений пока оценить сложно: он будет зависеть в том числе от новых условий въезда и изменения туристического потока.