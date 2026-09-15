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Опубликовано 15 сентября, 10:57

Родинки «переехали»: Селфи в загранпаспорте сорвало туристке поездку в Шанхай

Россиянку не выпустили в Китай из-за зеркального фото в загранпаспорте

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жительница Казани не смогла улететь в Китай из-за фотографии в пятилетнем загранпаспорте. Сделанный на фронтальную камеру снимок оказался зеркальным, поэтому родинки на лице женщины в документе находились не с той стороны. О случившемся сообщает Mash.

Анастасия собиралась отметить день рождения в Шанхае, однако её остановили во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Казани. Проверка заняла около получаса, после чего загранпаспорт изъяли, а россиянке отказали в выезде.

Туристка рассказала, что получила документ четыре года назад и с тех пор регулярно путешествовала по нему. Ранее она уже посещала Китай, но вопросов к фотографии у пограничников не возникало.

Для загранпаспорта старого образца Анастасия предоставила селфи, сделанное фронтальной камерой. Из-за зеркального отображения приметы на её лице поменялись местами. При этом самостоятельно сделанные снимки допускаются, если соответствуют требованиям: нейтральный фон и выражение лица, отсутствие головного убора, очков и обработки изображения.

При оформлении биометрического загранпаспорта на десять лет подобная ошибка практически исключена, поскольку заявителя фотографируют непосредственно в подразделении МВД или МФЦ.

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Ещё в октябре 2025 года МВД призывало россиян внимательно проверять загранпаспорта сразу после получения. В ведомстве напоминали, что законом установлен исчерпывающий перечень оснований для признания документа недействительным и его изъятия. Если проблему обнаружили уже на границе, туристу рекомендуют сразу связаться с туроператором и попытаться отменить бронирования, чтобы сократить потери.

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Николь Вербер
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