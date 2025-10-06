Валдайский форум
6 октября, 14:20

Волк: В МВД не получали жалоб о запрете на выезд из-за ошибки в загранпаспортах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio

В МВД назвали недостоверной информацией сообщения СМИ о том, что некоторые россияне не смогли отправиться в туристическую поездку за рубеж из-за «технических дефектов» в загранпаспортах. Граждане якобы столкнулись с проблемами при пересечении границы. С опровержением выступила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Федеральным законом от 13.06.2023 г. Nº 212-ФЗ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований недействительности загранпаспорта и его изъятия у гражданина. Отметим, что особенности в заполнении полей документа, указанные в СМИ как техническая ошибка, не являются такой причиной», — пояснила она.

В МВД не поступало обращений или жалоб от граждан по данным фактам, отметила Волк. При этом она посоветовала россиянам внимательно проверять паспорта при их получении.

Вовану из «Реальных пацанов» не дали визу в ЕС из-за патриотичного финала
Как сообщалось, в начале сентября десятки россиян обнаружили, что в их загранпаспортах печати и надписи наползали на графы «пол», «гражданство», «дата выдачи». Из‑за этого пограничники на вылете признавали документы дефектными и отказывали в выезде — в числе стран, куда такие паспорта не пропустили, Турция, ОАЭ и Таиланд.

