Волк: В МВД не получали жалоб о запрете на выезд из-за ошибки в загранпаспортах

В МВД назвали недостоверной информацией сообщения СМИ о том, что некоторые россияне не смогли отправиться в туристическую поездку за рубеж из-за «технических дефектов» в загранпаспортах. Граждане якобы столкнулись с проблемами при пересечении границы. С опровержением выступила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Федеральным законом от 13.06.2023 г. Nº 212-ФЗ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований недействительности загранпаспорта и его изъятия у гражданина. Отметим, что особенности в заполнении полей документа, указанные в СМИ как техническая ошибка, не являются такой причиной», — пояснила она.

В МВД не поступало обращений или жалоб от граждан по данным фактам, отметила Волк. При этом она посоветовала россиянам внимательно проверять паспорта при их получении.

Как сообщалось, в начале сентября десятки россиян обнаружили, что в их загранпаспортах печати и надписи наползали на графы «пол», «гражданство», «дата выдачи». Из‑за этого пограничники на вылете признавали документы дефектными и отказывали в выезде — в числе стран, куда такие паспорта не пропустили, Турция, ОАЭ и Таиланд.