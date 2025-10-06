Вовану из «Реальных пацанов» не дали визу в ЕС из-за патриотичного финала

Актёр и музыкант Владимир Селиванов заявил, что ему и его команде неожиданно отказали в шенгенских визах для поездки на музыкальный фестиваль в Европе. По его мнению, решение было связано с патриотичным финалом сериала «Реальные пацаны». Об этом стало известно нашим коллегам из телеграм-канала «Звездач».

Селиванов уверен, что отказ в предоставлении визы продиктован политическими мотивами, ведь в финале «Реальных пацанов» затрагивается тема СВО, а также продвижение сингла «Россия», в клипе на которой также появился Герой России Владислав Головин, возглавляющий «Юнармию».

Финальная серия сериала завершилась сценой, где герои навещают раненных бойцов в госпитале. В одном из ключевых эпизодов герой Николая Наумова Колян встречает поклонника‑официанта, который просит записать ролик для друзей, проходящих реабилитацию в военном медцентре после ранений в зоне СВО.

Кстати, ранее в Европе заявили, что Евросоюз не собирается вводить ограничения в отношении туристов из России и получение ими шенгенских виз. При этом Еврокомиссия готовит новую стратегию по отношению к россиянам.