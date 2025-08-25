«Выгляжу так клёво»: Звезда «Реальных пацанов» раскрыла секрет молодости
Актриса Бербер: Рождение детей помогает женскому организму продлить молодость
Зоя Бербер. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Рождение детей помогает женскому организму продлить молодость, уверена актриса театра и кино Зоя Бербер, получившая известность благодаря роли Леры Обориной в сериале «Реальные пацаны». 37-летняя звезда не опасается возрастных изменений, потому что в июне прошлого года родила второго ребёнка.
Зоя Бербер раскрыла секрет молодости. Видео © Пятый канал
«Мне через месяц 38 лет, может быть, это потому что я раз в десятилетие рожаю детей и выгляжу так клёво», — пошутила собеседница Пятого канала.
Артистка также подчеркнула, что не делала никаких косметологических процедур, потому что работа отнимает слишком много времени. Кроме того, звезда не ходит в спортзал. По её словам, секрет молодости заключатся именно в родах и активном трудовом графике.
Напомним, весной Зоя Бербер поделилась откровенными размышлениями о первом годе жизни во втором браке с коллегой Максимом Белбородовым. Этот насыщенный период, вместивший свадьбу, рождение сына, ремонт и возвращение к работе, стал для пары серьёзным испытанием.