Звезда «Реальных пацанов» раскрыла, какую простую истину поняла после первого года брака

Актриса Зоя Бербер поделилась откровенными размышлениями о первом годе жизни во втором браке с коллегой Максимом Белбородовым. Этот насыщенный период, вместивший свадьбу, рождение сына, ремонт и возвращение к работе, стал для пары серьезным испытанием.

«На самом деле этот год был для нас очень непростым. Свадьба, рождение ребёнка, ремонт, который ты делаешь с малышом на руках, командировки нашего папы, мой выход на работу… К тому же у нас Максимом всё быстро закрутилось, и мы молниеносно поженились, так что стадия притирки тоже пришлась на первый год после свадьбы. Что могу точно сказать — этот год научил нас договариваться», — рассказала она в беседе с Леди Mail.

Главным открытием этого года для актрисы стало понимание, что настоящая семья требует постоянной работы над собой. Зоя пояснила, что в своих первых отношениях было больше наблюдателем, а теперь чувствует ответственность за атмосферу в доме. Она отмечает, что совместная жизнь с таким же артистом учит преодолевать природный нарциссизм и чаще смотреть на ситуацию глазами партнёра. Особенно ценными стали для пары моменты, когда после горячих споров им удавалось найти взаимопонимание — эти победы дарили ощущение настоящего семейного счастья.

Сложнее всего, по словам актрисы, было отказаться от привычки выяснять, кто прав в конфликтах. Супруги учатся не делить мир на чёрное и белое, а также принимать друг друга в разном настроении и искать компромиссы. Этот год стал для них временем важных открытий и осознания простой истины: крепкий брак строится не на романтике первых месяцев, а на ежедневном труде двух любящих людей.