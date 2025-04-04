Актриса Ольга Кузьмина сообщила о смерти свёкра

У звезды сериала «Кухня» Ольги Кузьминой в семье произошло горе — умер отец её супруга Евгения Апанасевича. Актриса поделилась печальной новостью на странице в личной соцсети.

«Сегодня не стало Жениного папы. Едем в Беларусь, завтра будем прощаться», — написала она, сделав репост публикации мужа.

Напомним, Ольга Кузьмина и белорусский шоумен Евгений Апанасевич сыграли свадьбу летом 2023 года. В октябре у них родилась дочь, а ноябре 2024 года актриса впервые показала девочку публике. Малышка получила имя Мира-Мария и получила гражданство Бразилии по праву рождения.