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4 апреля, 13:19

Актриса Ольга Кузьмина сообщила о смерти свёкра

Актриса Ольга Кузьмина. Обложка © VK / Ольга Кузьмина

Актриса Ольга Кузьмина. Обложка © VK / Ольга Кузьмина

У звезды сериала «Кухня» Ольги Кузьминой в семье произошло горе — умер отец её супруга Евгения Апанасевича. Актриса поделилась печальной новостью на странице в личной соцсети.

Пост Ольги Кузьминой. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kuzmummy

Пост Ольги Кузьминой. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kuzmummy

«Сегодня не стало Жениного папы. Едем в Беларусь, завтра будем прощаться», — написала она, сделав репост публикации мужа.

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Напомним, Ольга Кузьмина и белорусский шоумен Евгений Апанасевич сыграли свадьбу летом 2023 года. В октябре у них родилась дочь, а ноябре 2024 года актриса впервые показала девочку публике. Малышка получила имя Мира-Мария и получила гражданство Бразилии по праву рождения.

Юрий Лысенко
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