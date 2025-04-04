Актриса Ольга Кузьмина сообщила о смерти свёкра
Актриса Ольга Кузьмина. Обложка © VK / Ольга Кузьмина
У звезды сериала «Кухня» Ольги Кузьминой в семье произошло горе — умер отец её супруга Евгения Апанасевича. Актриса поделилась печальной новостью на странице в личной соцсети.
Пост Ольги Кузьминой. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kuzmummy
«Сегодня не стало Жениного папы. Едем в Беларусь, завтра будем прощаться», — написала она, сделав репост публикации мужа.
Напомним, Ольга Кузьмина и белорусский шоумен Евгений Апанасевич сыграли свадьбу летом 2023 года. В октябре у них родилась дочь, а ноябре 2024 года актриса впервые показала девочку публике. Малышка получила имя Мира-Мария и получила гражданство Бразилии по праву рождения.