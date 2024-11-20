Ольга Кузьмина впервые появилась на публике с дочерью
Ольга Кузьмина с мужем и дочкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kuzmummy
Звезда сериала «Кухня» и голос Чебурашки Ольга Кузьмина впервые показала свою дочь, которую родила в Аргентине. Об этом сообщает Газета.ru.
36-летняя актриса стала мамой во второй раз в октябре прошлого года. Дочка, получившая двойное имя Мира-Мария, появилась на свет в Буэнос-Айресе. Малышка сразу получила гражданство по праву рождения.
Ольга поделилась радостной новостью с поклонниками, опубликовав семейные фотографии с премьеры фильма «Приключения Паддингтона 3». «Пришло время знакомиться! Вот она — наша Мира-Мария», — написала актриса под кадрами в социальных сетях.
Кузьмина вышла замуж за белорусского шоумена Евгения Апанасевича летом прошлого года. В их семье также растет 11-летний сын Гордей от первого брака актрисы с психологом ОМОН Алексеем Терещенко.
Несмотря на развод в 2019 году, бывшие супруги поддерживают дружеские отношения ради сына, совместно отмечая его дни рождения и посещая школьные мероприятия.
У Евгения также есть дети от предыдущего брака — дочь Амелия-Франциска и сына Ян-Тадеуш. Они живут со своей матерью в Белоруссии, но регулярно навещают отца и его новую семью.
Появление Ольги с дочерью на светском мероприятии вызвало бурю восторженных комментариев среди подписчиков. Поклонники отмечают, насколько малышка похожа на свою знаменитую маму. «Мира создана для сцены и красной дорожки», — пишут они в социальных сетях.
Так Ольга Кузьмина продолжает радовать поклонников не только своими творческими успехами, но и семейными новостями, открывая новую главу в своей жизни.
Напомним, что недавно в Москве начались съёмки второй части фильма «Чебурашка». Об этом рассказал режиссёр картины Дмитрий Дьяченко. Первая часть картины вышла в 1 января в 2023 году и удивила всех. Сборы превысили семь миллиардов рублей. На этот раз сюжет разворачивается через год после знакомства Гены и Чебурашки.