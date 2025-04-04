«Дело идёт к финалу»: Врач оценил шансы Паши Техника после клинической смерти

Признак этот нехороший, конечно: раз сердце остановилось, значит, ресурсы его в принципе исчерпаны. Видимо, интоксикация и нарушение кровообращения непосредственно в мышце сердца уже достигли критических значений. И оно может останавливаться уже неоднократно. И врачи с помощью лекарственных препаратов пытаются как-то скомпенсировать эти проблемы. Я не знаю, во что всё это выльется в перспективе, насколько удастся врачам скомпенсировать полностью все его полиорганные проблемы, но я думаю, что дело идёт к финалу.