«Дело идёт к финалу»: Врач оценил шансы Паши Техника после клинической смерти
Врач Звонков: Клиническая смерть Паши Техника говорит об исчерпанных ресурсах
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Остановка сердца, которую пережил рэпер Паша Техник, говорит о том, что ресурсы его «мотора» почти исчерпаны и не исключено, что блогер снова окажется в состоянии клинической смерти. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.
Клиническая смерть — это остановка самостоятельного сердцебиения и дыхания. Она фиксируется, если организм сам не может обеспечивать себе жизнь. По словам Звонкова, в случае Техника клиническая смерть была зафиксирована из-за остановки сердца, так как рэпер не дышит сам — он подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.
Признак этот нехороший, конечно: раз сердце остановилось, значит, ресурсы его в принципе исчерпаны. Видимо, интоксикация и нарушение кровообращения непосредственно в мышце сердца уже достигли критических значений. И оно может останавливаться уже неоднократно. И врачи с помощью лекарственных препаратов пытаются как-то скомпенсировать эти проблемы. Я не знаю, во что всё это выльется в перспективе, насколько удастся врачам скомпенсировать полностью все его полиорганные проблемы, но я думаю, что дело идёт к финалу.
Врач не исключил, что будут новые остановки сердца. И в таком состоянии перевозить рэпера в другую больницу (о чём говорят родственники) — самоубийственно.
«Рано или поздно это (остановка сердца. — Прим. Life.ru) произойдёт уже настолько фатально, что запустить его просто не удастся. И в таком состоянии его ещё перевезти пытаются? Ради бога, хоть на космическом корабле. Какая разница, где помирать?» — заключил врач.
Напомним, 40-летний Паша Техник впал в кому в Таиланде. Он мог «переборщить» с наркотиками. Сейчас артист на ИВЛ и ЭКМО, его лёгкие поражены почти на 100%, и местные врачи дают «не очень благоприятный» прогноз. Ранее появилось фото Техника из палаты. Блогер окружён аппаратами, поддерживающими жизнь. Life.ru спросил у врача, что это за приборы и почему их так много. Позже в больничную палату к скандальному рэперу пришёл священник, а сегодня стало известно, что Техник пережил клиническую смерть.