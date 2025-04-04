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4 апреля, 09:03

Пережившего клиническую смерть Пашу Техника нужно срочно перевозить в Бангкок

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive

Российского рэпера Пашу Техника, который остаётся в реанимации больницы в Таиланде и даже пережил клиническую смерть, нужно срочно перевозить вертолётом в Бангкок. Об этом сообщают в соцсетях его близкие. Шансы, что он перенесёт транспортировку, оцениваются как 1 из 5. Окончательное решение остаётся за российским специалистом, которому доверяет его семья.

«Умер, завели»: Паша Техник пережил клиническую смерть
«Умер, завели»: Паша Техник пережил клиническую смерть

Напомним, что 40-летний Паша Техник до сих пор находится в коме в Таиланде. Его подключили к аппаратам ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Лёгкие рэпера поражены почти на 100%.

Марина Фещенко
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