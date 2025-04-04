Пережившего клиническую смерть Пашу Техника нужно срочно перевозить в Бангкок

Российского рэпера Пашу Техника, который остаётся в реанимации больницы в Таиланде и даже пережил клиническую смерть, нужно срочно перевозить вертолётом в Бангкок. Об этом сообщают в соцсетях его близкие. Шансы, что он перенесёт транспортировку, оцениваются как 1 из 5. Окончательное решение остаётся за российским специалистом, которому доверяет его семья.