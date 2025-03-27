Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 15:50

Сергей Жуков раскрыл секрет, как сохранить искру в браке после 18 лет

Сергей Жуков рассказал, что искру в браке помогают сохранить путешествия

Сергей Жуков с супругой. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Сергей Жуков с супругой. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Певец Сергей Жуков рассказал, как ему и его супруге удаётся оставаться одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе на протяжении многих лет. Он отметил, что даже при напряжённом расписании важно радовать друг друга небольшими сюрпризами.

«Самый главный секрет — это уважение, доверие и умение слышать друг друга. Мы всегда стараемся находить время друг для друга, даже если график бешеный. Маленькие знаки внимания, совместные путешествия, сюрпризы — всё это помогает сохранить искру», — рассказал артист Леди Mail.

Теперь официально: Появились подробности о разводе Андреевой и Бондарчука
Теперь официально: Появились подробности о разводе Андреевой и Бондарчука

А ранее Life.ru рассказывал, что певца Алексея Чумакова раскритиковали в соцсетях за его высказывания о супруге Юлии Ковальчук в интервью Светлане Бондарчук. Он сказал, что выбирал Юлию, основываясь на принципе «вдул бы или нет», и подчеркнул, что у них нет обязательств друг перед другом. Эти высказывания вызвали недовольство у журналистки, а зрители заметили печаль на лице его жены, которая тоже была на интервью.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Сергей Жуков
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar