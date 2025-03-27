Сергей Жуков раскрыл секрет, как сохранить искру в браке после 18 лет

Певец Сергей Жуков рассказал, как ему и его супруге удаётся оставаться одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе на протяжении многих лет. Он отметил, что даже при напряжённом расписании важно радовать друг друга небольшими сюрпризами.

«Самый главный секрет — это уважение, доверие и умение слышать друг друга. Мы всегда стараемся находить время друг для друга, даже если график бешеный. Маленькие знаки внимания, совместные путешествия, сюрпризы — всё это помогает сохранить искру», — рассказал артист Леди Mail.

А ранее Life.ru рассказывал, что певца Алексея Чумакова раскритиковали в соцсетях за его высказывания о супруге Юлии Ковальчук в интервью Светлане Бондарчук. Он сказал, что выбирал Юлию, основываясь на принципе «вдул бы или нет», и подчеркнул, что у них нет обязательств друг перед другом. Эти высказывания вызвали недовольство у журналистки, а зрители заметили печаль на лице его жены, которая тоже была на интервью.