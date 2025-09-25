В Европе прояснили, запретят ли россиянам получать шенгенские визы

Российские путешественники по-прежнему смогут посещать страны Европы, несмотря на планируемые санкции в отношении туристического сектора. ЕС не намерен вводить новые ограничения на въезд и получение шенгенских виз, заверили EUObserver дипломатические источники.

При этом, по информации одного из дипломатов, к концу 2025 года Еврокомиссия хочет представить новую «стратегию» по отношению к россиянам, приезжающим на отдых в страны ЕС. Планируется, что она будет носить «более мягкий и необязательный» характер.