25 сентября, 07:40

В Европе прояснили, запретят ли россиянам получать шенгенские визы

EUObserver: ЕС не планирует вводить ограничения в отношении туристов из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zigres

Российские путешественники по-прежнему смогут посещать страны Европы, несмотря на планируемые санкции в отношении туристического сектора. ЕС не намерен вводить новые ограничения на въезд и получение шенгенских виз, заверили EUObserver дипломатические источники.

При этом, по информации одного из дипломатов, к концу 2025 года Еврокомиссия хочет представить новую «стратегию» по отношению к россиянам, приезжающим на отдых в страны ЕС. Планируется, что она будет носить «более мягкий и необязательный» характер.

Ранее сообщалось, что Италия вводит ограничения для россиян, получивших итальянские шенгенские визы. Им запретили въезд в семь стран: Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. Сообщалось, что попасть в эти страны невозможно даже транзитом. Но в АТОР уверяют, что информация об ограничениях для владельцев виз в Италию беспочвенна.

