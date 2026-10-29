«Раньше ставили крестик»: Школьник нарисовал «67» вместо подписи в паспорте

Российский школьник получил свой первый паспорт и вместо обычной подписи написал в документе число «67», отсылающее к популярному интернет-мему. На необычную историю обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Фотографию страницы паспорта опубликовал в соцсетях удивлённый старший брат подростка. На снимке видно, что в графе для личной подписи школьник оставил цифры «67». Первый паспорт в России получают в 14 лет, меняют — в 20. То есть, если подростку разрешили оставить документ, то он будет в таком виде ещё шесть лет.

«Когда-то давно на Руси люди не умели писать и читать, поэтому ставили «крестик» вместо подписи. Так что в целом ничего нового))», — иронично написала глава Лиги безопасного интернета.

Число 67 связано с интернет-мемом six-seven, который получил широкое распространение среди подростков в 2025 году. Выражение часто сопровождается характерным жестом руками и обычно используется без конкретного смысла — просто как шутка.