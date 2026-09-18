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Опубликовано 18 сентября, 10:27

Зумеры зажгли под «сикс-севен» на выборах в Казани

Обложка © Telegram / Mash Iptash

Обложка © Telegram / Mash Iptash

Молодые избиратели устроили танцы на одном из участков в Казани. Для импровизированного выступления они выбрали композицию «сикс-севен», включив её на портативной колонке. Видео опубликовал телеграм-канал Mash Iptash.

Зумеры зажгли под «сикс-севен»на выборах в Казани. Видео © Telegram / Mash Iptash

Единый день голосования 2026 начался: какие выборы идут 18–20 сентября и в каких регионах
Единый день голосования 2026 начался: какие выборы идут 18–20 сентября и в каких регионах

Ранее Life.ru сообщал о старте голосования на выборах разного уровня. Уже к утру 18 сентября более 1,5 млн россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием. Главной кампанией стали выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

Больше новостей о выборах и работе государственных институтов — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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