Зумеры зажгли под «сикс-севен» на выборах в Казани
Обложка © Telegram / Mash Iptash
Молодые избиратели устроили танцы на одном из участков в Казани. Для импровизированного выступления они выбрали композицию «сикс-севен», включив её на портативной колонке. Видео опубликовал телеграм-канал Mash Iptash.
Зумеры зажгли под «сикс-севен»на выборах в Казани. Видео © Telegram / Mash Iptash
Ранее Life.ru сообщал о старте голосования на выборах разного уровня. Уже к утру 18 сентября более 1,5 млн россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием. Главной кампанией стали выборы депутатов Госдумы девятого созыва.
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