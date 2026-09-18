Молодые избиратели устроили танцы на одном из участков в Казани. Для импровизированного выступления они выбрали композицию «сикс-севен», включив её на портативной колонке. Видео опубликовал телеграм-канал Mash Iptash.

Зумеры зажгли под «сикс-севен»на выборах в Казани. Видео © Telegram / Mash Iptash

Ранее Life.ru сообщал о старте голосования на выборах разного уровня. Уже к утру 18 сентября более 1,5 млн россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием. Главной кампанией стали выборы депутатов Госдумы девятого созыва.