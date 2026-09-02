«Сикс-севен», «Колобок» и «пухосос» вошли в число претендентов на «Слово года»

Организаторы федеральной инициативы «Слово года — 2026» назвали 40 претендентов на победу. Перечень опубликовал импринт «Лингва».

В список вошли междометие «газ», существительные «нейрослоп» и «прайм-эра», а также выражение «сикс-севен». Всего эксперты отобрали четыре десятка слов, которые чаще остальных встречались в повседневной речи, средствах массовой информации и социальных сетях.

При формировании перечня учитывались актуальность, степень распространённости и влияние на русский язык. Отдельное внимание уделялось связи каждого кандидата с заметными событиями и тенденциями, а также его значению для культуры и общества.

Над составлением списка работали более 80 специалистов. В рабочую группу вошли лингвисты, филологи, журналисты, писатели, режиссёры, актёры и другие медиаперсоны. К проекту также присоединились представители МГУ имени Ломоносова, Государственного института русского языка имени Пушкина, МГИМО, РАНХиГС и НИУ ВШЭ.

Итоговый перечень отражает ключевые направления года. Сферу технологий и искусственного интеллекта представляют «ИИ», «ИИ-агент», «нейросеть», «нейрослоп», «вайбкодинг» и «промпт». Экономическую и политическую повестку охватывают «бензин», «НПЗ», «маркетплейс», «Wildberries», «блокировка», «белые списки», «дрон» и «БПЛА». Цифровой культуре и молодёжному сленгу соответствуют «брейнрот», «лор», «нишевый», «пухосос», «сикс-севен», «Колобок» и название мессенджера «Макс».

Психологическое состояние и общественные настроения передают «тревожность», «выгорание», «ред-флаг», «дофамин», «отмена», «память», «адаптация» и «проявленность». Кроме того, в топ-40 попали «единство», «взаимопомощь», «мир», «жизнь», «надежда», «дух», «переговоры», «прайм-эра», «миллениал» и «локальность».

Методология нынешнего года объединяет три подхода: экспертную оценку рабочей группы, народное голосование и анализ больших данных о самых популярных словах в современной литературе. Концепция проекта получила название «География языка». Его миссия остаётся прежней — найти слово, которое наиболее полно передаёт настроения общества и главные социокультурные процессы года.

Ранее сообщалось, что слово «нишевый» всё чаще звучит в русском языке и уже может считаться одним из главных кандидатов на звание слова года. Профессор филологического факультета РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская отметила резкий рост частоты употребления этого слова в СМИ. Если в 2024 году его фиксировали около 34 тысяч раз, то в следующем году показатель перевалил за 60 тысяч. За первые шесть месяцев 2026 года зафиксировано 60 188 упоминаний.