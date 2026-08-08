Лингвист предрекла изменение ударения в слове «слепень»

Привычное ударение в слове «слепень» через несколько десятилетий может измениться. Лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова рассказала РИА «Новости», что всё больше молодых людей произносят «слЕпень».

Пока основной литературной нормой остаётся «слепЕнь». Однако вариант с ударением на первый слог уже получил в «Большом словаре ударений русского языка» пометку «младш.».

Так обозначают произношение, характерное для молодых поколений. По словам Кузнецовой, если тенденция сохранится, со временем именно «слЕпень» с большой вероятностью станет основной нормой.

Похожие изменения происходят и с другими словами. В словаре уже допускаются варианты «прИщур» и «генЕзис», которые раньше считались неправильными или не соответствовали строгой литературной норме. Допустимым стало и ударение «дешевизнА». При этом для ЕГЭ пока сохраняется требование произносить «дешевИзна».

«Пока многие «новые» ударения помечены в словарях как допустимые варианты, а не основные, но это уже своего рода «билет на поезд» к новой норме», — объяснила Кузнецова.

Русский язык меняется не только в ударениях. В июле лингвист Юлия Кузнецова рассказывала, что формы «машу» и «махаю» теперь считаются равноправными литературными вариантами. Раньше «махаю» сопровождалось ограничительной пометой как разговорная форма, однако современные словари сняли это ограничение.