В слове «куркума» изменили ударение

Норма постановки ударения в слове «куркума» официально изменилась. «Большой словарь ударений русского языка» закрепил вариант «куркума́» как основной, тогда как ранее единственно верным считалось произношение «курку́ма». Об этом сообщил РИА «Новости» научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.

«Согласно «Большому словарю ударений», «куркума́» — основной вариант, а «курку́ма» — только допустимая старшая норма», — сказал Пахомов, добавив, что до прошлого года словари приводили только один вариант произношения — «курку́ма», а вариант «куркума́» даже нигде не фиксировался.

Филолог пояснил, что обычно новые варианты проходят несколько этапов: сначала они помечаются как нерекомендуемые, потом как допустимые в разговорной речи, затем оба варианта становятся равноправными, и только после этого новый вариант выносится на первое место.

Ранее Life.ru писал, что орфографический словарь РАН пополнился 264 новыми словами, включая «релокант», «пюрешка», «чекап», «эмодзи» и «драконоборец». С января туда добавили 921 лексему. Среди новых слов — «капча», «медиафасад», «промпт-инженер» и другие современные понятия.