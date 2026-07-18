Улыбаемся и машем: В России форму «махаю» официально признали литературной нормой

Лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова сообщила, что вариант «махаю», ранее имевший ограничительную помету «разговорное», включён в современные словари в качестве полноправной альтернативы литературной форме «машу». Об этом пишет РИА «Новости».

«Ещё недавно литературная норма признавала только формы машу — машешь — машет и так далее, а у форм махаю — махаешь — махает были пометы «разговорное». Но язык стремится всё унифицировать, поэтому формы без чередования постепенно закрепились в речи, и образованные люди тоже их используют. Эта тенденция отражена в «Большом словаре ударений» 2025 года издания: «машу» и «махаю» теперь равноправные варианты», — уточнила эксперт.

Правописание следует проверять по разным словарям — орфоэпическому, толковому и орфографическому. В орфографическом словаре русского языка как государственного оба варианта — «машу» и «махаю» — закреплены как равноправные.

В настоящее время регулярное чередование «х» и «ш» в парадигме спряжения глаголов зафиксировано лишь у ограниченного круга лексем, включая «пахать» (пашу) и «брехать» (брешет).

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