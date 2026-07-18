Улыбаемся и машем: В России форму «махаю» официально признали литературной нормой
Лингвист Кузнецова: Формы «машу» и «махаю» стали равноправными вариантами
Обложка © кадр из мультфильма «Пингвины Мадагаскара», реж. Эрик Дарнелл, Саймон Дж. Смит, сц. Брэндон Сойер, Майкл Колтон, Джон Эбауд
Лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова сообщила, что вариант «махаю», ранее имевший ограничительную помету «разговорное», включён в современные словари в качестве полноправной альтернативы литературной форме «машу». Об этом пишет РИА «Новости».
«Ещё недавно литературная норма признавала только формы машу — машешь — машет и так далее, а у форм махаю — махаешь — махает были пометы «разговорное». Но язык стремится всё унифицировать, поэтому формы без чередования постепенно закрепились в речи, и образованные люди тоже их используют. Эта тенденция отражена в «Большом словаре ударений» 2025 года издания: «машу» и «махаю» теперь равноправные варианты», — уточнила эксперт.
Правописание следует проверять по разным словарям — орфоэпическому, толковому и орфографическому. В орфографическом словаре русского языка как государственного оба варианта — «машу» и «махаю» — закреплены как равноправные.
В настоящее время регулярное чередование «х» и «ш» в парадигме спряжения глаголов зафиксировано лишь у ограниченного круга лексем, включая «пахать» (пашу) и «брехать» (брешет).
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