Из маркетинга — в повседневную речь: Назван претендент на звание «Слово года»

Слово «нишевый» в последние годы заметно укрепило позиции в русском языке и уже может претендовать на звание слова года. Такое мнение РИА «Новости» высказала эксперт Минпросвещения, профессор филологического факультета РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская.

По данным архива «Интегрум», частота употребления этого слова в российских СМИ значительно увеличилась. Если в 2024 году оно встречалось около 34 тысяч раз, то год спустя показатель превысил 60 тысяч. В первой половине 2026 года «Интегрум» зафиксировал уже 60 188 употреблений.

Козловская отметила, что «нишевый» постепенно перестал быть исключительно термином из сферы маркетинга и распространился в культуре и обычной речи. При этом расширился круг слов, с которыми оно используется: говорят о нишевых увлечениях, навыках, игроках и сервисах.

По словам филолога, первоначальное значение слова — ориентированный на небольшую, специфическую аудиторию — сохранилось, однако со временем к нему добавились оттенки необычности, редкости и нестандартности.

Русский язык активно меняется. Ранее Life.ru рассказывал, что формы «машу» и «махаю» теперь считаются равноправными литературными вариантами. Раньше «махаю» сопровождалось ограничительной пометой как разговорная форма, однако современные словари сняли это ограничение.