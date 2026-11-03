Английское слово mogging, означающее превосходить или затмевать кого-либо, стало словом 2026 года по версии Collins. О выборе составители словаря сообщили 3 ноября на своём сайте.

Речь о сравнении, на фоне которого кто-то выглядит менее впечатляюще. Поводом может быть внешность, уверенность в себе или статус — значение слова давно вышло за пределы оценки физических данных. В Collins объясняют популярность термина его распространением среди зумеров и поколения альфа. Молодые люди используют его преимущественно с иронией: слово закрепилось и в интернет-общении, и в повседневных разговорах.

Предположительно, mogging восходит к AMOG — сокращению от alpha male of the group, то есть «альфа-самец группы». По описанию Collins, примерно в 2016 году термин использовали в бодибилдерской среде, говоря о самом физически внушительном мужчине в зале. Позже смысл расширился: «затмить» другого теперь можно далеко не только мускулами.

В русскоязычных соцсетях знакомой многим стала форма «могну». Её распространению помог трек «Я тебя могну» блогерского проекта ЦУЕФА: как пишет CyberMeta, фраза из припева разошлась по коротким видео и превратилась в мем.

Ранее Life.ru рассказывал, что словом 2025 года по версии Collins стал «вайбкодинг». Так называют создание программ с помощью искусственного интеллекта, которому описывают задачу обычными словами.