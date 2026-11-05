Песков сообщил о подготовке к прямой линии Путина до конца года
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
В Кремле продолжается подготовка к прямой линии президента России Владимира Путина, которая состоится до конца 2026 года. Для обработки обращений граждан специально совершенствуют систему искусственного интеллекта Сбера. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Ведётся подготовка к прямой линии, которая состоится до конца года. И система ИИ Сбера совершенствуется день ото дня и специально затачивается под работу с обращениями граждан», — заявил представитель Кремля.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин проведёт совещание с правительством по итогам работы с обращениями россиян. Встреча назначена на 5 ноября и посвящена выполнению запросов, поступивших во время прошлогодней прямой линии. Тогда граждане направили более трёх миллионов звонков и сообщений. С докладом о результатах рассмотрения обращений должен выступить руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.