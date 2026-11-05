В Кремле продолжается подготовка к прямой линии президента России Владимира Путина, которая состоится до конца 2026 года. Для обработки обращений граждан специально совершенствуют систему искусственного интеллекта Сбера. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ведётся подготовка к прямой линии, которая состоится до конца года. И система ИИ Сбера совершенствуется день ото дня и специально затачивается под работу с обращениями граждан», — заявил представитель Кремля.