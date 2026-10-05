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Опубликовано 5 октября, 19:09

Путин поднял бокал шампанского за российских учителей в Кремле

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин после церемонии награждения педагогов в Кремле поднял бокал шампанского в их честь. В неформальной обстановке глава государства ещё раз поздравил учителей с профессиональным праздником и поблагодарил за работу.

Путин пожелал педагогам здоровья и успехов. Президент подчеркнул, что результат их труда проявляется в поступках и жизненном выборе воспитанников.

«Спасибо за вашу работу. Это такие, знаковые вещи. Ребята на практике в жизни проявляют всё то, что вы им передали», — сказал глава государства.

Путин также вновь затронул тему воспитания, которую поднимал во время церемонии награждения.

«Я говорил о воспитании, что на самом деле самое главное», — добавил президент.

Церемония прошла в Кремле 5 октября, в День учителя. Награды получили педагоги, воспитавшие участников специальной военной операции. Путин отметил, что огромная заслуга учителей заключается в том, что они отдают знания, силы и любовь ради будущего страны.

Путин пообещал поддерживать учителей, которые отдают силы будущему России
Путин пообещал поддерживать учителей, которые отдают силы будущему России

Ранее Life.ru писал, что Путин процитировал Фёдора Тютчева во время награждения учителей. Говоря о роли педагогов в воспитании, президент напомнил строки «Умом Россию не понять».

Больше новостей о школах, педагогах и системе обучения — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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