Путин поднял бокал шампанского за российских учителей в Кремле

Президент России Владимир Путин после церемонии награждения педагогов в Кремле поднял бокал шампанского в их честь. В неформальной обстановке глава государства ещё раз поздравил учителей с профессиональным праздником и поблагодарил за работу.

Путин пожелал педагогам здоровья и успехов. Президент подчеркнул, что результат их труда проявляется в поступках и жизненном выборе воспитанников.

«Спасибо за вашу работу. Это такие, знаковые вещи. Ребята на практике в жизни проявляют всё то, что вы им передали», — сказал глава государства.

Путин также вновь затронул тему воспитания, которую поднимал во время церемонии награждения.

«Я говорил о воспитании, что на самом деле самое главное», — добавил президент.

Церемония прошла в Кремле 5 октября, в День учителя. Награды получили педагоги, воспитавшие участников специальной военной операции. Путин отметил, что огромная заслуга учителей заключается в том, что они отдают знания, силы и любовь ради будущего страны.

Ранее Life.ru писал, что Путин процитировал Фёдора Тютчева во время награждения учителей. Говоря о роли педагогов в воспитании, президент напомнил строки «Умом Россию не понять».