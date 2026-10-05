«В Россию можно только верить»: Путин вспомнил Тютчева, говоря о роли учителей

Российский президент Владимир Путин процитировал строки Фёдора Тютчева «Умом Россию не понять», говоря о мировоззрении, которое педагоги помогают формировать с детства. Эти слова прозвучали на церемонии награждения учителей, воспитавших героев СВО.

Путин процитировал Тютчева. Видео © Life.ru

«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать — в Россию можно только верить», — напомнил политик.

Поводом стало выступление одной из награждённых, которая рассказала о работе в 1990-е годы. По словам Путина, тогда вместе с излишней идеологизацией из образования убирали символы прежней эпохи, а новые ориентиры отсутствовали или оказывались ложными. В таких условиях учителям было особенно трудно объяснять важность служения Родине.

Президент связал знакомые со школы строки с ценностями, которые остаются с человеком на всю жизнь и становятся основой его мировоззрения. Он поблагодарил педагогов за эту работу, которую россияне высоко ценят.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке церемонии награждения учителей героев СВО в Кремле. О планах президента провести её в День учителя рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.