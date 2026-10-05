150% и премии за переработки: Слуцкий призвал изменить «формулу» зарплаты учителя в РФ

В России следует отделить гарантированную оплату основной педагогической работы от оплаты дополнительной нагрузки в школах — учитель не должен быть перегружен и работать в несколько смен, чтобы выйти на достойный заработок. Соответствующую инициативу озвучил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, письменное обращение он уже направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. В беседе с Life.ru политик прокомментировал своё предложение и объяснил, что сегодня зарплата педагога порой достигает приличного уровня лишь за счёт допнагрузок.

Чтобы обеспечить достойную жизнь себе и своей семье, учителя вынуждены работать на полторы-две ставки. Такие нагрузки не проходят бесследно — педагоги старадают от усталости, появляются проблемы со здоровьем, из-за чего опытные специалисты нередко принимают решение уйти из любимой профессии Леонид Слуцкий лидер ЛДПР

Слуцкий напомнил, что на форуме ЛДПР «Проблемы образования» в сентябре приводились показательные цифры: средняя зарплата учителя в Москве составляет порядка 143 тысяч рублей, а в Ивановской области в три раза меньше — всего 45 тысяч, напомнил политик. Но даже эти цифры, по его словам, не отражают, какую именно сумму педагог получает за одну ставку и какой ценой ему даётся данный заработок.

ЛДПР уже предложила установить зарплату учителей не ниже полутора средних заработных плат по региону, отметил Слуцкий. Теперь же партия предлагает дополнить эту инициативу: исключить из расчёта гарантированного минимума выплаты за дополнительные учебные часы, замены отсутствующих коллег и классное руководство. Учитель государственной или муниципальной школы должен получать не менее 150% средней зарплаты по региону за одну ставку, подчеркнул политик.

Всё, что учитель берёт на себя дополнительно, должно оплачиваться сверх этой суммы, выразил уверенность Слуцкий. Поддержка педагогов должна давать им возможность обеспечивать свои семьи и полноценно работать с детьми, сохраняя силы и здоровье, резюмировал он.

«Предлагаемый подход позволит отделить гарантированную оплату основной педагогической работы от оплаты дополнительной нагрузки, обеспечить реальное увеличение дохода учителя при расширении объёма выполняемой работы и создать более прозрачную систему оплаты труда. <…> Уважаемая Татьяна Алексеевна, прошу Вас рассмотреть указанные предложения и направить позицию о возможности их реализации», — сказано в тексте письма Слуцкого в адрес Голиковой.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже направлял письмо министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой раскрыть данные о фактических зарплатах школьных учителей за 2025 год и первые месяцы 2026 года. По словам политика, нужно выяснить темпы роста доходов педагога.