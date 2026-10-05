«А оно мне надо?»: Почему молодые педагоги уходят из школ и выгорают

Срок работы молодого педагога в школе зависит от условий, в которые он попадает. Если начинающего специалиста принимают с теплом, дают ему хорошего наставника и создают возможности для профессионального роста, он с большей вероятностью останется в профессии. Об этом в беседе с Life.ru рассказала заслуженный учитель Республики Дагестан, член Всероссийского педагогического совета, учитель английского языка Аида Касумова.

Если его приняли с теплом и душой, если у него есть хороший наставник, который обязательно введёт в профессию и поддержит, то это один сценарий. Если администрация школы создаёт соответствующие условия для того, чтобы педагог рос, а не ставит ему препоны в развитии, то, скорее всего, такой специалист останется в профессии, даже несмотря на то, что заработная плата не столь высока. Аида Касумова Заслуженный учитель Республики Дагестан, член Всероссийского педагогического совета, учитель английского языка

Однако молодые специалисты не всегда получают такую поддержку. Касумова привела в пример участие педагогов в выездных мероприятиях. Чтобы отпустить учителя, руководству необходимо организовать замену, и иногда это становится препятствием для профессионального развития. При этом, по словам педагога, особенно в регионах за пределами Москвы, зарплата не является главным фактором, удерживающим человека в школе. Учителя могут уходить, если не находят в коллективе поддержки, нужного слова или возможности для развития.

Профессиональное выгорание, считает Касумова, у каждого наступает в своё время и зависит от множества факторов. Одним из них становится отношение родителей. Поддержка со стороны семьи ученика может значительно облегчить работу педагога, тогда как постоянные жалобы и претензии создают дополнительное напряжение. Когда учитель не получает поддержки ни от руководства, ни от родителей, негатив постепенно накапливается.

«Одно дело, когда родитель говорит: «С удовольствием помогу», и совсем другое, когда он занимает оппозицию и начинает писать жалобы, потому что вы не так сказали, не так отреагировали или не вовремя ответили на сообщение. Это создаёт внутренний дисбаланс, и человек тысячу раз задаётся вопросом: «А оно мне надо?» — рассказала Касумова.

Одним из способов профилактики выгорания педагог назвала выход за пределы привычной школьной среды. Образовательные форумы, выезды, путешествия и общение с коллегами помогают находить новые идеи. Однако руководство не всегда поддерживает участие учителей в таких мероприятиях.

«Для меня «эликсиром» стали именно выезды, участие в форумах и поиск новых идей за пределами моей школы. Это возможность для самореализации и наставнической деятельности. Мне повезло с благодарными родителями, но многие коллеги сталкиваются с обратным, считая их самыми неблагодарными людьми. Так что поддержка руководства — это основа», — пояснила педагог.

Молодые специалисты, по словам Касумовой, чаще готовы сменить профессию или школу, поскольку понимают, что у них ещё много времени для построения карьеры. Поэтому они не всегда готовы мириться с неприятными сторонами работы, когда представления о профессии сталкиваются с реальностью.

Сегодня у молодых людей с педагогическим или филологическим образованием есть возможности реализоваться и в других сферах. Если выпускник приходит в школу из любви к детям и романтизирует профессию, а затем сталкивается с несоответствием ожиданий и реальности, он может не выдержать. По словам Касумовой, такие специалисты иногда работают не более года, максимум два-три, если их удерживают дополнительные выплаты. При этом сами педагоги могут воспринимать такие выплаты как временную причину остаться в школе.

Молодой учитель также может столкнуться с ограниченными возможностями карьерного роста. В школе он способен повышать квалификацию и профессионально развиваться, однако продвижение по вертикальной карьерной лестнице доступно не всегда. Поэтому амбициозные специалисты могут уйти, если не видят перспектив, а также не получают поддержки со стороны коллектива и руководства.

Ранее заслуженный учитель России Сергей Казарновский посоветовал педагогам не участвовать в родительских чатах. По его мнению, сегодня учителю приходится самостоятельно завоёвывать авторитет. На этом фоне общение в родительских чатах становится отдельной проблемой.