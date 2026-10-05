«А оно мне надо?»: Почему молодые педагоги уходят из школ и выгорают
Учитель Касумова: Молодые педагоги уходят из-за нехватки поддержки в коллективе
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Срок работы молодого педагога в школе зависит от условий, в которые он попадает. Если начинающего специалиста принимают с теплом, дают ему хорошего наставника и создают возможности для профессионального роста, он с большей вероятностью останется в профессии. Об этом в беседе с Life.ru рассказала заслуженный учитель Республики Дагестан, член Всероссийского педагогического совета, учитель английского языка Аида Касумова.
Если его приняли с теплом и душой, если у него есть хороший наставник, который обязательно введёт в профессию и поддержит, то это один сценарий. Если администрация школы создаёт соответствующие условия для того, чтобы педагог рос, а не ставит ему препоны в развитии, то, скорее всего, такой специалист останется в профессии, даже несмотря на то, что заработная плата не столь высока.
Однако молодые специалисты не всегда получают такую поддержку. Касумова привела в пример участие педагогов в выездных мероприятиях. Чтобы отпустить учителя, руководству необходимо организовать замену, и иногда это становится препятствием для профессионального развития. При этом, по словам педагога, особенно в регионах за пределами Москвы, зарплата не является главным фактором, удерживающим человека в школе. Учителя могут уходить, если не находят в коллективе поддержки, нужного слова или возможности для развития.
Профессиональное выгорание, считает Касумова, у каждого наступает в своё время и зависит от множества факторов. Одним из них становится отношение родителей. Поддержка со стороны семьи ученика может значительно облегчить работу педагога, тогда как постоянные жалобы и претензии создают дополнительное напряжение. Когда учитель не получает поддержки ни от руководства, ни от родителей, негатив постепенно накапливается.
«Одно дело, когда родитель говорит: «С удовольствием помогу», и совсем другое, когда он занимает оппозицию и начинает писать жалобы, потому что вы не так сказали, не так отреагировали или не вовремя ответили на сообщение. Это создаёт внутренний дисбаланс, и человек тысячу раз задаётся вопросом: «А оно мне надо?» — рассказала Касумова.
Одним из способов профилактики выгорания педагог назвала выход за пределы привычной школьной среды. Образовательные форумы, выезды, путешествия и общение с коллегами помогают находить новые идеи. Однако руководство не всегда поддерживает участие учителей в таких мероприятиях.
«Для меня «эликсиром» стали именно выезды, участие в форумах и поиск новых идей за пределами моей школы. Это возможность для самореализации и наставнической деятельности. Мне повезло с благодарными родителями, но многие коллеги сталкиваются с обратным, считая их самыми неблагодарными людьми. Так что поддержка руководства — это основа», — пояснила педагог.
Молодые специалисты, по словам Касумовой, чаще готовы сменить профессию или школу, поскольку понимают, что у них ещё много времени для построения карьеры. Поэтому они не всегда готовы мириться с неприятными сторонами работы, когда представления о профессии сталкиваются с реальностью.
Сегодня у молодых людей с педагогическим или филологическим образованием есть возможности реализоваться и в других сферах. Если выпускник приходит в школу из любви к детям и романтизирует профессию, а затем сталкивается с несоответствием ожиданий и реальности, он может не выдержать. По словам Касумовой, такие специалисты иногда работают не более года, максимум два-три, если их удерживают дополнительные выплаты. При этом сами педагоги могут воспринимать такие выплаты как временную причину остаться в школе.
Молодой учитель также может столкнуться с ограниченными возможностями карьерного роста. В школе он способен повышать квалификацию и профессионально развиваться, однако продвижение по вертикальной карьерной лестнице доступно не всегда. Поэтому амбициозные специалисты могут уйти, если не видят перспектив, а также не получают поддержки со стороны коллектива и руководства.
Ранее заслуженный учитель России Сергей Казарновский посоветовал педагогам не участвовать в родительских чатах. По его мнению, сегодня учителю приходится самостоятельно завоёвывать авторитет. На этом фоне общение в родительских чатах становится отдельной проблемой.
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