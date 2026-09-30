Родительский чат кипит до полуночи: Можно ли не отвечать после 18:00?

Педагог вообще может не участвовать в родительском чате, считает заслуженный учитель России Сергей Казарновский. В беседе с Life.ru он отметил, что вопросы общения между учителями и родителями должны решаться по договорённости, а уведомления при необходимости можно отключить.

Педагог имеет право вообще не участвовать в родительском чате, это вообще не его история. Вся эта договорная история может быть только интеллигентной: или люди договариваются, или нет, или отключают свой чат. Но понимаете, школа — это в каком-то смысле очень семейная история. Тут по идее все должны как-то договариваться и уважать друг друга. Сергей Казарновский Заслуженный учитель России

По словам педагога, сегодня учителю приходится самостоятельно завоёвывать авторитет. На этом фоне общение в родительских чатах он считает отдельной проблемой.

«Я рекомендую всем учителям игнорировать родительские чаты. Если кто-то хочет с ними связываться, пусть связываются лично. А то, что родители обсуждают между собой, учителю смотреть не стоит. Это называется техника безопасности», — пояснил заслуженный учитель России.

Казарновский сравнил такой подход с правилом техники безопасности из прошлого, когда людям советовали не подходить к опасности сзади. По его мнению, современные условия требуют аналогичной осторожности. Педагог также не рекомендует перед сном проверять почту и мессенджеры, поскольку неприятное сообщение может лишить человека сна.

«Например, я лично рекомендую на сон грядущий не смотреть почту или мессенджеры, потому что какой-нибудь идиот напишет глупость, а вы будете всю ночь не спать. Залезать или не залезать в родительские чаты — я бы не советовал их смотреть, это не нужно. А «право или не право» — тут такой истории нет, мне кажется», — сказал Казарновский.

Родители, по словам педагога, также могут не участвовать в обсуждениях в чате до полуночи. Это вопрос личного выбора. При этом отключение уведомлений может привести к тому, что человек пропустит важную информацию, поэтому для неё можно выбрать другой способ получения.

«90% времени эти чаты абсолютно не нужны. Вы можете спокойно отключить уведомления насовсем или после 18:00», — подчеркнул Казарновский.

При этом педагог считает, что родителям стоит учитывать влияние подобных разговоров на детей. Если взрослые обсуждают учителей в присутствии ребёнка, тот слышит то, что, по мнению Казарновского, ему знать не нужно.

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