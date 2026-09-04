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Опубликовано 4 сентября, 14:13

Даже из класса не выгнать! Угрозы изнасиловать учителя назвали примером беззащитности педагогов в РФ

Сенатор Гибатдинов: Нужны меры против хулиганов в школе после случая на Урале

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ситуации с угрозами уральской учительнице от школьника хуже всего то, что 24-летнюю учительницу не защитила администрация учебного заведения. Сенатор Айрат Гибатдинов прокомментировал Life.ru ситуацию с преподавательницей английского языка из Екатеринбурга, которой восьмиклассник на протяжении года угрожал изнасилованием, после чего запуганная девушка уволилась.

Сейчас у учителя практически нет действенных законных методов повлиять на ученика, позволяющего себе хамские выпады и хулиганство. Даже выгнать из класса педагог не имеет права. Отсутствие возможности повлиять на ученика приучает к мысли, что у детей есть только права и нет никаких обязанностей. Хотя как раз и надо учить, что у любого поступка есть последствия и мера ответственности

Айрат Гибатдинов

сенатор

Сейчас у учителя практически нет действенных законных методов повлиять на ученика, позволяющего себе хамские выпады и хулиганство. Даже выгнать из класса педагог не имеет права. Отсутствие возможности повлиять на ученика приучает к мысли, что у детей есть только права и нет никаких обязанностей. Хотя как раз и надо учить, что у любого поступка есть последствия и мера ответственности
Сейчас у учителя практически нет действенных законных методов повлиять на ученика, позволяющего себе хамские выпады и хулиганство. Даже выгнать из класса педагог не имеет права. Отсутствие возможности повлиять на ученика приучает к мысли, что у детей есть только права и нет никаких обязанностей. Хотя как раз и надо учить, что у любого поступка есть последствия и мера ответственности

Не уверен, что молодой специалист захочет после этого возвращаться в профессию, отметил собеседник Life.ru. Это яркий пример того, насколько велики системные проблемы безопасности в школах и насколько бесправны учителя. В данной ситуации требуется как минимум вмешательство органов системы профилактики, так как случай уже вышел за рамки обычного хулиганства или нарушения дисциплины.

То, что описывает учительница, в правовом поле классифицируется сразу несколькими статьями УК, не говоря уже о срыве всего образовательного процесса, напомнил сенатор. А кроме того, класс, в котором безнаказанно хулиганит такой ученик, перестаёт быть безопасным для всех остальных детей – и для учителей тоже.

Убеждён, что нужен комплексный пересмотр подхода к школьной дисциплине. Следует закрепить право учителя обращаться в службы ПДН при проявлении физического насилия, угроз, хамства и систематических срывов уроков без какого-либо снижения рейтинга школы — сейчас такие ситуации нередко замалчивают из-за опасений за снижение статистики. Должен быть чёткий алгоритм фиксации и предотвращения эскалации

Айрат Гибатдинов

сенатор

Убеждён, что нужен комплексный пересмотр подхода к школьной дисциплине. Следует закрепить право учителя обращаться в службы ПДН при проявлении физического насилия, угроз, хамства и систематических срывов уроков без какого-либо снижения рейтинга школы — сейчас такие ситуации нередко замалчивают из-за опасений за снижение статистики. Должен быть чёткий алгоритм фиксации и предотвращения эскалации
Убеждён, что нужен комплексный пересмотр подхода к школьной дисциплине. Следует закрепить право учителя обращаться в службы ПДН при проявлении физического насилия, угроз, хамства и систематических срывов уроков без какого-либо снижения рейтинга школы — сейчас такие ситуации нередко замалчивают из-за опасений за снижение статистики. Должен быть чёткий алгоритм фиксации и предотвращения эскалации

После первого же обращения учителя администрация должна вызвать родителей, зафиксировать жалобу письменно, пригласить социального педагога и поставить семью на внутришкольный контроль. Также нужно восстановить дисциплинарные комиссии в школах, у которых будет право назначать испытательный срок и затем отчислять учеников, не желающих делать выводы из своего поведения, отметил Гибатдинов. Учитель не должен быть ответственным за проступки учащихся, их поведение. И, конечно, в каждой школе должен работать не приходящий, а штатный психолог.

В школе появится чёткий алгоритм для учителей на случай срыва уроков учениками
В школе появится чёткий алгоритм для учителей на случай срыва уроков учениками

Напомним, восьмиклассник год кошмарил 24-летнюю учительницу по английскому языку из Екатеринбурга. Он срывал уроки, обзывался и угрожал изнасилованием. Последней каплей стало то, что подросток наплевал на дверь школьного кабинета. Одноклассники также страдали от хулигана. Сверстниц же он называл «проститутками» и плевался в них. Руководство учебного заведения не принимало мер по защите учительницы на протяжении года. Преподавательница была вынуждена уволиться.

Больше новостей о школах, учениках и изменениях в системе обучения — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Екатерина Хмелева
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