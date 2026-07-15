В школе появится чёткий алгоритм для учителей на случай срыва уроков учениками

Минпросвещения России определило порядок действий учителей при нарушении школьником дисциплины на уроке. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.

По словам Коневой, новые рекомендации будут действовать в 2026/27 учебном году. Если ученик впервые нарушил дисциплину во время урока, педагог может ограничиться устным замечанием.

Если школьник продолжит нарушать порядок на том же занятии, учитель получит право привлечь сотрудника школы, который отвечает за соблюдение дисциплины. Он проведёт с учеником профилактическую беседу.

После разговора ответственный педагог примет решение, можно ли вернуть ученика на урок. При необходимости о произошедшем также сообщат родителям.

Как отметила Конева, такой алгоритм действий Минпросвещения разработало для педагогических коллективов на случай нарушения дисциплины учащимися во время занятий.

Ранее Минпросвещения разъяснило новые правила: первоклассникам не будут ставить оценки за поведение. Хотя школам разрешено оценивать дисциплину учеников как «образцовую», «допустимую» или «недопустимую», к первому классу это не относится. Вводить такую систему планируют постепенно. Уже в следующем учебном году её опробуют в десяти школах каждого региона страны.