«Отчёты не спасут»: В Госдуме назвали ключевое условие борьбы с травлей в школах

Правительство прорабатывает вопрос о законодательном закреплении термина «травля» и начале сбора статистики по случаям школьного буллинга. О такой инициативе сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Ксения Горячева в беседе с «Газетой.ru» назвала само определение важным шагом — пока у проблемы нет единого понятия, школы будут трактовать её по-разному. Однако, по её мнению, учёт инцидентов сам по себе проблему не решит.

Горячева опасается, что после введения отчётности школы начнут скрывать случаи, чтобы не портить показатели. Бюрократия и бумажная работа не помогут, убеждена она. Вместо этого стоит создать систему, где учебным заведениям будет выгодно не прятать инциденты, а обращаться за помощью к психологам и медиаторам. Главный критерий успеха — не число заполненных формуляров, а реальная безопасность детей в стенах школы.

А ранее Life.ru писал, что Бастрыкин затребовал доклад по делу о травле 10-летней школьницы в Коломне. По данным СК РФ, девочка давно терпит постоянные издевательства в учебном заведении. По словам матери пострадавшей, ребёнка запугивают, оскорбляют, ломают её вещи и бьют. Из-за побоев девочке даже понадобилась помощь врачей.