Даже агрессор может встать на защиту: Что меняет поведение школьных буллеров

Подросток, который сам склонен к травле, в другой среде может стать тем, кто вмешается и защитит жертву. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале BMC Psychology.

Учёные изучили данные 901 китайского подростка и обнаружили неожиданный эффект. Склонность к буллингу не всегда исключала защитное поведение, если школьник видел, что в классе травлю не одобряют.

Важную роль играла и семья. Подростки чаще проявляли готовность защищать других, если чувствовали родительскую поддержку автономии — то есть понимали, что дома им дают право на собственное мнение и самостоятельные решения.

Особенно заметным этот эффект оказался у девочек. У них сочетание двух факторов — антибуллинговых норм в классе и поддержки со стороны родителей — сильнее связывалось с защитным поведением.

Авторы работы подчёркивают: роли «агрессор», «жертва» и «защитник» не всегда закреплены раз и навсегда. Поведение подростка может меняться в зависимости от того, какие правила считаются нормой в группе.

Для родителей и учителей это важный сигнал. Одних наказаний за травлю может быть недостаточно: школьная среда должна ясно показывать, что буллинг не поддерживается, а дома подростку важно чувствовать не только контроль, но и доверие.

Исследование не означает, что агрессию можно оправдать. Но оно показывает, что даже дети, склонные к травле, могут менять поведение, если вокруг них появляется среда, где защищать слабого считается нормой.

