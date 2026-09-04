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Опубликовано 4 сентября, 11:29

«Обещал и в хвост, и в гриву»: Школьник год кошмарил учительницу, пока она не уволилась от отчаяния

Педагог уволилась из школы на Урале из-за ученика, угрожавшего ей изнасилованием

Школа в России. Обложка © Life.ru

Школа в России. Обложка © Life.ru

Год сорванных занятий, оскорблений и угроз закончился увольнением 24-летней учительницы английского языка Анны из школы Екатеринбурга. Свою историю педагог рассказала ИА «Регнум».

По её словам, восьмиклассник регулярно устраивал драки на переменах, мешал проводить уроки и унижал одноклассниц. Молодым преподавательницам подросток угрожал сексуальным насилием. Анна утверждает, что неоднократно обращалась к завучу и руководству учреждения, однако действенных мер не последовало.

«Срывал у меня и у моих коллег уроки, на каждой перемене устраивал драки, в ноги девочкам харкал... От него молодые учительницы страдали, он обещал, что и в хвост, и в гриву всех их, как бы так мягко выразиться» — поделилась педагог.

Последней каплей стал инцидент после одного из уроков. Педагог попросила школьника и его приятелей собрать разбросанные бумажки, после чего подростки вышли в коридор и демонстративно оплевали дверь кабинета. Восьмиклассника перестали допускать на её занятия, однако преподавательница всё равно покинула школу. По словам девушки, случившееся серьёзно сказалось на её психологическом состоянии.

В школе появится чёткий алгоритм для учителей на случай срыва уроков учениками
В школе появится чёткий алгоритм для учителей на случай срыва уроков учениками

Ранее Life.ru разбирался, может ли педагог удалить нарушителя дисциплины с урока. Самостоятельно выставить ребёнка за дверь учитель не вправе — к разрешению конфликта должна подключаться администрация школы. Педагоги жалуются, что реальных рычагов воздействия на хулиганов совсем нет. От этого страдают и простые ученики, которые хотят заниматься, так как учителя тратят массу времени, чтобы добиться в классе дисциплины.

Больше новостей о школах, учениках и изменениях в системе обучения — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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