«Обещал и в хвост, и в гриву»: Школьник год кошмарил учительницу, пока она не уволилась от отчаяния

Год сорванных занятий, оскорблений и угроз закончился увольнением 24-летней учительницы английского языка Анны из школы Екатеринбурга. Свою историю педагог рассказала ИА «Регнум».

По её словам, восьмиклассник регулярно устраивал драки на переменах, мешал проводить уроки и унижал одноклассниц. Молодым преподавательницам подросток угрожал сексуальным насилием. Анна утверждает, что неоднократно обращалась к завучу и руководству учреждения, однако действенных мер не последовало.

«Срывал у меня и у моих коллег уроки, на каждой перемене устраивал драки, в ноги девочкам харкал... От него молодые учительницы страдали, он обещал, что и в хвост, и в гриву всех их, как бы так мягко выразиться» — поделилась педагог.

Последней каплей стал инцидент после одного из уроков. Педагог попросила школьника и его приятелей собрать разбросанные бумажки, после чего подростки вышли в коридор и демонстративно оплевали дверь кабинета. Восьмиклассника перестали допускать на её занятия, однако преподавательница всё равно покинула школу. По словам девушки, случившееся серьёзно сказалось на её психологическом состоянии.

Ранее Life.ru разбирался, может ли педагог удалить нарушителя дисциплины с урока. Самостоятельно выставить ребёнка за дверь учитель не вправе — к разрешению конфликта должна подключаться администрация школы. Педагоги жалуются, что реальных рычагов воздействия на хулиганов совсем нет. От этого страдают и простые ученики, которые хотят заниматься, так как учителя тратят массу времени, чтобы добиться в классе дисциплины.