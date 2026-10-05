Путин пообещал поддерживать учителей, которые отдают силы будущему России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российские учителя вкладывают знания, энергию и любовь в будущее страны, а государство продолжит поддерживать такую преемственность. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в День учителя во время награждения педагогов.
Глава государства связал труд наставников в том числе с воспитанием участников специальной военной операции, проявивших мужество при выполнении боевых задач.
«Огромная заслуга в этом принадлежит вам — всем учителям России, людям, которые воспринимают свою профессию как призвание, отдают свои силы, энергию, знания и любовь ради будущего страны», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что такую связь поколений необходимо сохранять и дальше.
«Безусловно, будем и дальше беречь и поддерживать такую преемственность», — пообещал глава государства.
Ранее Life.ru рассказывал о встрече Путина с лучшими педагогами России в День учителя. Президент заявил, что власти продолжат создавать условия для профессионального развития преподавателей и внедрения современных технологий в образование. Владимир Путин поздравил педагогов и преподавателей с Днём учителя, отметив их вклад в образование и воспитание подрастающего поколения.
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