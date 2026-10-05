Путин пообещал поддерживать учителей, которые отдают силы будущему России

Российские учителя вкладывают знания, энергию и любовь в будущее страны, а государство продолжит поддерживать такую преемственность. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в День учителя во время награждения педагогов.

Глава государства связал труд наставников в том числе с воспитанием участников специальной военной операции, проявивших мужество при выполнении боевых задач.

«Огромная заслуга в этом принадлежит вам — всем учителям России, людям, которые воспринимают свою профессию как призвание, отдают свои силы, энергию, знания и любовь ради будущего страны», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что такую связь поколений необходимо сохранять и дальше.

«Безусловно, будем и дальше беречь и поддерживать такую преемственность», — пообещал глава государства.