Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 17:54

Путин пообещал поддерживать учителей, которые отдают силы будущему России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российские учителя вкладывают знания, энергию и любовь в будущее страны, а государство продолжит поддерживать такую преемственность. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в День учителя во время награждения педагогов.

Глава государства связал труд наставников в том числе с воспитанием участников специальной военной операции, проявивших мужество при выполнении боевых задач.

«Огромная заслуга в этом принадлежит вам — всем учителям России, людям, которые воспринимают свою профессию как призвание, отдают свои силы, энергию, знания и любовь ради будущего страны», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что такую связь поколений необходимо сохранять и дальше.

«Безусловно, будем и дальше беречь и поддерживать такую преемственность», — пообещал глава государства.

Педагогам сделают доплаты ко Дню учителя. Кто и сколько получит с 5 октября
Педагогам сделают доплаты ко Дню учителя. Кто и сколько получит с 5 октября

Ранее Life.ru рассказывал о встрече Путина с лучшими педагогами России в День учителя. Президент заявил, что власти продолжат создавать условия для профессионального развития преподавателей и внедрения современных технологий в образование. Владимир Путин поздравил педагогов и преподавателей с Днём учителя, отметив их вклад в образование и воспитание подрастающего поколения.

Больше новостей о школах, педагогах и развитии системы обучения — в разделе «Образование» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • День учителя
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar