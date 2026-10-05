Путин провёл встречу с лучшими педагогами России в День учителя

Российский президент Владимир Путин в День учителя по видеосвязи проводит встречу с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года». К разговору также присоединились победители и призёры других всероссийских профессиональных состязаний для педагогов, а также финалисты телешоу «Классная тема».

«Будем и дальше создавать условия для того, чтобы педагоги со всей страны могли развивать своё мастерство, опираясь и на самые современные технологии, и на нравственные, взыскательные, образовательные, просветительские традиции России», — пообещал российский лидер.

История «Учителя года» началась ещё в СССР. Идею состязания школьных педагогов в 1989 году предложила «Учительская газета», а уже в декабре было опубликовано положение о проведении всесоюзного конкурса. После распада Советского Союза конкурс продолжили уже в России. С 1992 года он получил всероссийский статус, а ещё через год финальную часть перенесли с начала лета на осень.

Ранее Life.ru рассказывал, что в число призёров конкурса «Учитель года России — 2026» вошли шесть педагогов из разных регионов страны. Их имена объявили 1 октября в Москве. На этот раз победу одержал преподаватель информатики из Твери Алексей Морозов.