«Центр притяжения для юных дарований»: Путин поздравил колледж Гнессинки с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив, учащихся и выпускников Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных с 80-летием. Глава государства отметил богатую историю учебного заведения и большой путь, который оно прошло за эти десятилетия.

По словам президента, школа стала важной частью уникальной системы подготовки профессиональных музыкантов, заложенной сёстрами Гнесиными. Путин также отметил плеяду её выпускников — победителей международных конкурсов, преподавателей, солистов оркестров и руководителей музыкальных фестивалей.

«Вы по праву гордитесь богатой историей своей альма-матер, блистательной плеядой её выпускников», — говорится в поздравительной телеграмме президента.

Путин подчеркнул, что школа и сегодня остаётся центром притяжения для юных музыкантов из российских регионов и других стран. Здесь сохраняют сложившиеся традиции, используют современные образовательные методики и реализуют творческие и просветительские проекты.

Глава государства пожелал преподавателям, учащимся и выпускникам новых успехов и всего самого доброго.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин поздравил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского со 160-летием. Тогда президент назвал вуз всемирно известным центром культуры, образования и просвещения и отдельно отметил его роль в сохранении отечественных музыкальных традиций.