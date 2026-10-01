Мелодия без границ: Любимова поздравила россиян с Международным днём музыки
Любимова: В России открыли более 400 виртуальных концертных залов
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В России уже открыто более 400 виртуальных концертных залов, а летом 2027 года пройдёт XVIII Международный конкурс имени П. И. Чайковского. Об этом министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала в своём канале в MAX, поздравляя россиян с Международным днём музыки.
По словам министра, одним из приоритетов работы Минкультуры остаётся расширение доступа россиян к музыкальному искусству. Для этого развиваются гастрольные проекты, а портал «Культура.РФ» проводит онлайн-трансляции крупных творческих событий.
Любимова также отметила, что ежегодно при поддержке Министерства культуры по всей России и за рубежом проходят тысячи выступлений отечественных оркестров, хоров, ансамблей, хореографических коллективов и сольных исполнителей.
Отдельное внимание ведомство уделяет молодым музыкантам. Сейчас проходит Всероссийский музыкальный конкурс, а следующим крупным международным событием станет XVIII Международный конкурс имени П. И. Чайковского, запланированный на лето 2027 года.
Министр поздравила музыкантов и всех, кто занимается развитием музыкального искусства, с профессиональным праздником и поблагодарила их за преданность своему делу.
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