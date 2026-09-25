Шостакович без подготовки: Какие произведения помогут услышать великого композитора

25 сентября исполняется 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Преподаватель музыкальной школы по музыкальной литературе и теории музыки Ирина Василевская рассказала Life.ru, с каких произведений лучше начать знакомство с композитором и почему его музыка может быть сложной для неподготовленного слушателя.

По словам педагога, восприятие сочинений Шостаковича может вызывать трудности из-за их современного, а местами и авангардного музыкального языка. При этом эксперт не советует начинать знакомство с наиболее сложных философских произведений.

Не надо сразу окунаться в его сложные, философские сочинения. Это музыка не для отдыха. К ней надо быть готовым интеллектуально. С другой стороны, если послушать 1 часть «Ленинградской» симфонии, то и без подготовки будет понятно о чем она. «Я так слышу войну», — говорил композитор. Ирина Василевская Преподаватель музыкальной школы по предметам музыкальной литературы и теории музыки

Начать знакомство с творчеством Шостаковича преподаватель предлагает с более доступных и известных сочинений. В их числе Вальс из сюиты для джаз-оркестра, который получил широкую известность и часто воспринимается как самостоятельное произведение. Также можно послушать «Фантастические танцы» и «7 танцев кукол».

Ещё один вариант — вокальные сочинения на басни Ивана Крылова, среди которых «Стрекоза и муравей» и «Осёл и соловей». По мнению Василевской, эти произведения будут понятны даже слушателям без специальной подготовки.

Стереотип о Шостаковиче как исключительно строгом и тревожном композиторе, по словам педагога, не отражает всего многообразия его творчества. В его музыке есть и юмор, и лирика, особенно в сценических произведениях и музыке к фильмам.

Для спокойного вечера преподаватель советует обратить внимание на Романс из фильма «Овод» 1955 года. Его, по словам специалиста, вполне можно слушать дома за чашкой чая.

«Всегда предпочтительнее слушать музыку «живьём», на концерте. Эмоции сразу попадают в зал к слушателю. Вариант с видеозаписью концерта тоже хорош», — пояснила Василевская.

Феномен творчества Шостаковича педагог связывает прежде всего с его современностью. Композитор отражал в музыке реалии XX века, но его произведения, как считает эксперт, сохраняют актуальность и сегодня.

«В чем феномен музыки Шостаковича? Наверное, в её современности. Она в 20 веке была современна — вся история этого века в ней отображена, и нынешнем веке актуальна. Да и 22 век будет над ней размышлять», — заключила Василевская.

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