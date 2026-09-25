Шостаковичу — 120: композитор, музыка которого пережила блокаду, Сталина и XX век Оглавление Биография кратко 7-я симфония и блокада Ленинграда Отношения с властью: опала и признание Вальс № 2: как советская музыка стала мировым хитом Другие знаковые произведения Память сегодня FAQ 25 сентября — 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Ленинградская симфония, Вальс №2 и сложные отношения с властью — история композитора на Life.ru. Дмитрий Шостакович: как композитор стал знаменитым и почему его музыка пережила целую эпоху? Коллаж © Life.ru. Обложка © Wikipedia, © statearchive, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Он пережил первые недели блокады, стал свидетелем сталинских кампаний против музыкантов и оставил произведения, которые продолжают исполнять спустя десятилетия после его смерти. К 120-летию композитора Life.ru рассказывает, как в одной биографии сошлись ранняя слава, публичная травля и музыка, оказавшаяся вечной.

Биография кратко

Биография Дмитрия Шостаковича: как юный тапёр стал одним из главных композиторов XX века? Фото © Wikipedia / Б. Кустодиев

Дмитрий Шостакович родился 25 сентября 1906 года в Санкт-Петербурге. Первые уроки музыки ему давала мать, пианистка Софья Васильевна. В 1919 году он поступил в Петроградскую консерваторию. Позднее юный музыкант подрабатывал тапёром, сопровождал немые фильмы игрой на рояле, подбирая музыку к происходившему на экране.

Кинозал был хорошей школой для будущего композитора. Мужчине приходилось чувствовать движение сцены, быстро менять настроение и удерживать внимание зрителя без единого произнесённого слова. Впоследствии Шостакович много работал для кино, но известность ему принесло совсем другое сочинение. 12 мая 1926 года в Большом зале Ленинградской филармонии впервые прозвучала его Первая симфония — дипломная работа вчерашнего студента. Автору было 19 лет. Вскоре произведение начали исполнять за рубежом, и молодой Шостакович получил признание, к которому другие музыканты идут десятилетиями.

7-я симфония и блокада Ленинграда

Шостаковичу — 120 лет: чем запомнился композитор, чьи произведения звучат во всём мире? Фото © Wikipedia / Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д.Шостаковича

Войну Шостакович встретил в Ленинграде. Летом 1941 года он начал работать над Седьмой симфонией. Первые три части появились ещё в родном городе, а финал композитор завершил в декабре в Куйбышеве, куда оказался эвакуирован. Мировая премьера состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве: играл оркестр Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Поэтому говорить, что симфонию впервые исполнили в блокадном Ленинграде, неправильно. У ленинградского концерта было другое, особое значение: музыка возвращалась в город, которому была посвящена.

К тому времени оркестр Ленинградского радиокомитета пережил катастрофическую зиму. Музыканты умирали от голода, оставшиеся были истощены. Дирижёра Карла Элиасберга самого пришлось спасать от дистрофии. Весной репетиции возобновились, но для исполнения огромной партитуры Шостаковича коллектив требовалось пополнить. Недостающих исполнителей привлекали из военных оркестров.

Шостакович в годы войны: как создавалась Седьмая симфония, ставшая символом стойкости Ленинграда? Фото © ТАСС / Рафаил Мазелев

9 августа 1942 года Седьмая симфония прозвучала в Большом зале Ленинградской филармонии под управлением Элиасберга. Концерт передавали по радио и через уличные громкоговорители. Советская артиллерия обеспечивала безопасность выступления, подавляя огонь противника.

За этой историей легко не заметить простое обстоятельство: истощённым людям предстояло выдержать большое, технически сложное произведение. Для слушателей сам факт концерта означал, что в осаждённом городе по-прежнему есть место музыке. Именно поэтому исполнение 9 августа стало символом сопротивления и сохранилось в памяти наравне с самой симфонией. Послушать Седьмую симфонию можно в записи концерта на портале «Культура.РФ».

Отношения с властью: опала и признание

Шостакович и Сталин: почему государственные награды не защищали композитора от публичной травли? Фото © ТАСС / Николай Науменков, И. Шагин

В январе 1936 года Сталин посетил оперу «Леди Макбет Мценского уезда». 28 января в «Правде» появилась редакционная статья «Сумбур вместо музыки». Произведение, которое до этого успешно шло на сценах, подвергли разгромной критике. В условиях того времени такая публикация влияла не только на репутацию автора, а определяла, что театры и оркестры могли позволить себе исполнять.

В том же году не состоялась готовившаяся премьера Четвёртой симфонии. Между завершением произведения и его первым исполнением прошла четверть века. Зато Пятая симфония, впервые прозвучавшая 21 ноября 1937 года под управлением Евгения Мравинского, принесла Шостаковичу новый успех.

В 1948 году композитор оказался среди музыкантов, обвинённых в «формализме». За этим словом стояло осуждение искусства, которое партийное руководство считало слишком сложным и чуждым народу. Шостаковича уволили из Ленинградской и Московской консерваторий.

«Сумбур вместо музыки»: как статья в «Правде» изменила судьбу композитора Дмитрия Шостаковича? Фото © Wikipedia

Одновременно он оставался одним из самых известных советских композиторов. Шостакович получил пять Сталинских премий — в 1941, 1942, 1946, 1950 и 1952 годах. Позднее стал народным артистом СССР и лауреатом Ленинской премии. В его биографии государственные награды соседствовали с публичным унижением и ограничениями.

Поэтому отношения Шостаковича с властью нельзя объяснить одной формулой. Факты показывают, как быстро мог меняться официальный статус даже всемирно известного музыканта. А вот попытка объявить каждую его мелодию тайным посланием против Сталина требует уже отдельного разговора об источниках и интерпретациях.

Вальс № 2: как советская музыка стала мировым хитом

Вальс № 2 Шостаковича: как мелодия из советского фильма превратилась в мировой музыкальный хит? Фото © ТАСС / Marty Lederhandler / ASSOCIATED PRESS

Даже если вы никогда специально не включали Шостаковича, Вальс № 2 вполне могли слышать. Плавная, чуть печальная мелодия легко запоминается и кажется знакомой с первых тактов. Её история началась с советского кино. Вальс появился в музыке к фильму Михаила Калатозова «Первый эшелон», вышедшему в 1956 году. Позднее он вошёл в «Сюиту для эстрадного оркестра». Названия нередко путают: в записях можно встретить упоминание Второй джазовой сюиты, однако для этого произведения такая атрибуция ошибочна.

Новую широкую аудиторию мелодии помог найти нидерландский скрипач и дирижёр Андре Рье. Со своим оркестром Иоганна Штрауса он превратил её в один из узнаваемых концертных номеров. Причём успех начался ещё в 1994 году, когда вышла запись The Second Waltz, а не только с распространением роликов в интернете. Ещё один путь к слушателю открыл кинематограф: вальс звучит в фильме Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» 1999 года. Советская мелодия обрела новую жизнь в совершенно другом экранном мире.

Другие знаковые произведения

Музыка Дмитрия Шостаковича: какие произведения стоит послушать помимо знаменитого Вальса № 2? Фото © ТАСС / Репродукция ИТАР-ТАСС

Знакомство с композитором не стоит ограничивать «Ленинградской» и знаменитым вальсом. Также, можно послушать Первую симфонию 1925 года. Ту самую дипломную работу, которая принесла ему известность. Её интересно слушать, помня возраст автора: за оркестровыми красками и резкими сменами настроения стоит совсем молодой человек. А что ещё в списке популярных произведений Дмитрия Шостаковича?

Пятая симфония, 1937 год. Одно из центральных произведений Шостаковича, появившееся после кампании 1936 года. Масштабная драматическая музыка позволяет услышать, почему споры о смысле его сочинений не прекращаются.

«24 прелюдии и фуги», 1950–1951 годы. Большой фортепианный цикл, в котором Шостакович обращается к традиции Баха. Его можно слушать постепенно, по несколько пьес, замечая, насколько разными бывают настроение и характер музыки для одного инструмента.

Восьмой струнный квартет, 1960 год. Написан за три дня — 12–14 июля. В нём звучат музыкальная монограмма композитора DSCH и цитаты из его произведений. За официальным посвящением памяти жертв фашизма и войны открывается глубоко личное сочинение, связанное с собственной судьбой автора.

Память сегодня

Наследие Шостаковича: почему спустя 120 лет после рождения композитора его музыка волнует слушателей? Фото © ТАСС / Альберт Дзень

В 2026 году исполняется 120 лет со дня рождения композитора, но знакомство с ним по-прежнему может начаться очень неожиданно: с короткого видео с вальсом, старого фильма или концерта, на который человек пришёл за компанию. История блокадного исполнения ведёт к Седьмой симфонии, а та — к вопросу, каким был её автор за пределами знаменитого эпизода.

Его жизнь продолжает привлекать и кинематографистов. В августе 2025 года Life.ru рассказывал о съёмках фильма Алексея Учителя о Шостаковиче, в котором получил роль Данила Козловский. Сама биография даёт материал для драмы: ранняя слава, зависимость от чужих решений и необходимость продолжать работу после публичного разгрома.

При этом музыку Шостаковича можно услышать и без подробного знания советской истории. Для первого знакомства достаточно выбрать одно произведение и дать ему прозвучать. А уже затем разбираться, какие события стояли за его появлением.

FAQ

Шостаковичу — 120: чем запомнился композитор, чьи произведения звучат во всём мире? Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов

Когда родился и умер Дмитрий Шостакович? Он родился 25 сентября 1906 года в Санкт-Петербурге, умер 9 августа 1975 года в Москве. 25 сентября 2026 года исполняется 120 лет со дня его рождения.

Почему 7-ю симфонию называют «Ленинградской»? Симфония посвящена Ленинграду. Её исполнение 9 августа 1942 года в блокадном городе стало символом сопротивления». Как это было — мы подробно рассказали в этом тексте.

Кто такой Андре Рье и почему его связывают с Вальсом № 2 Шостаковича? Андре Рье — нидерландский скрипач и дирижёр, руководитель оркестра Иоганна Штрауса. Его исполнение под названием The Second Waltz помогло популяризировать мелодию среди широкой аудитории. Успех записи начался в 1994 году.

Какие ещё произведения Шостаковича самые известные? Среди наиболее известных — Первая и Пятая симфонии, опера «Леди Макбет Мценского уезда», Восьмой струнный квартет и цикл «24 прелюдии и фуги». Они показывают разные стороны композитора: от театральной остроты до сосредоточенной, личной интонации.

Судьба Шостаковича заставляет задуматься, как человек сохраняет собственный голос, когда право говорить зависит от чужой воли. Похожий вопрос возникает и при чтении исторических биографий. Ранее Life.ru рассказывал, как Эдвард Радзинский превратил истории правителей, в том числе Сталина, в телевизионный детектив.

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Авторы Софья Кузнецова