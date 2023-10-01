Всемирный праздник меломанов: Когда и как отмечают День музыки в России Музыка — самое удивительное и прекрасное духовное достижение человечества. Она сопровождает нас повсюду. 1 октября свой праздник отмечают те, для кого музыка — профессия, и те, для кого — любовь. Об истории и традициях Международного дня музыки читайте на Life.ru. 30 сентября, 21:01 Международный день музыки отмечается 1 октября и объединяет всех ценителей музыкального искусства в разных жанрах. Фото © Brett Jordan / Unsplash

Пожалуй, на свете найдётся немного людей, полностью равнодушных к музыке. Этот вид искусства обладает огромной силой. Многие великие композиторы выражали через музыку состояние своей души, их имена вписаны в историю человеческой культуры золотыми буквами. Язык музыки понятен людям независимо от их национальной принадлежности. Используя звуковую гармонию, музыка способна проникать в душу, сердце и разум человека, наполняя их чувствами и эмоциями. И неудивительно, что у этого поистине уникального языка культуры существует свой праздник — Международный день музыки. Об истории и особенностях праздника в 2023 году рассказываем нашим читателям.

Когда отмечают Всемирный день музыки

Международный день музыки (International Music Day), также известный как Всемирный день музыки, ежегодно отмечается в России, как и во всём мире, 1 октября. Праздник всех музыкантов и композиторов был учреждён в 1973 году на 15-й Генеральной Ассамблее в Лозанне по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО. IMC — международная неправительственная организация, целью которой является содействие музыкальному разнообразию, доступу к музыкальному образованию и защите культурного самовыражения посредством музыки.

В этом видео вы узнаете о национальных музыкальных инструментах стран мира. Видео © YouTube / Infinite Portal

История праздника

Первый Международный день музыки был проведён в Лозанне 1 октября 1975 года после получения ассамблеей в ноябре 1974 года письма от председателя Международного музыкального совета Иегуди Менухина и его заместителя Бориса Ярустовского, в котором были изложены цели праздника и конкретные предложения о мероприятиях в его честь. Главными целями события были объявлены:

— распространение музыкального искусства во всех слоях общества; — реализация присущих ЮНЕСКО идеалов мира и дружбы между народами, развития культур, обмена опытом и взаимного уважительного отношения к эстетическим ценностям друг друга.

В России Международный день музыки начали отмечать в 1996 году, когда исполнилось 90 лет со дня рождения знаменитого советского композитора Дмитрия Шостаковича. Ещё в 1973 году Шостакович направил в ООН письмо, в котором предложил учредить праздник музыки. Композитор полагал, что этот вид искусства поможет разным народам найти лучшее взаимопонимание и сплотит их. Таким образом, Дмитрий Шостакович (наряду с председателем Международного музыкального совета Иегуди Менухином) стал одним из инициаторов учреждения Дня музыки.

Музыка — древнейшее искусство, но День музыки — праздник довольно молодой. Фото © Kael Bloom / Unsplash

Значение музыки

Музыка (от греческого musike, буквально — "искусство муз") — вид искусства, известный человечеству с древнейших времён. В пещерах Африки сохранились наскальные рисунки давно исчезнувших племён, на которых изображены люди с музыкальными инструментами. В 2000 году китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, созданных две тысячи лет назад, в эпоху династии Хань. Древнегреческий философ Платон называл музыку воплощением всего самого возвышенного и прекрасного.

Музыка имеет огромное значение в человеческой культуре и играет важную роль в жизни людей по всему миру. Она проникает в различные сферы нашей жизни, включая религию, искусство, развлечения, образование, социальную сферу. Значение музыки проявляется в нескольких аспектах.

Во-первых, музыка является уникальным способом выражения эмоций и чувств. Она позволяет непосредственно передавать сильные эмоциональные реакции слушателям и помогает выразить чувства, которые иногда сложно передать словами.

Во-вторых, музыка является универсальной формой самовыражения и творчества. Она даёт возможность композиторам, исполнителям и слушателям выразить свою индивидуальность и уникальность. Музыка стимулирует воображение и вдохновляет на новые творческие подходы.

В-третьих, музыка имеет большое социальное значение. Она объединяет людей и укрепляет связи между ними. Музыкальные события, такие как концерты, фестивали и выступления музыкальных групп, становятся местом встречи для людей с общими интересами и страстями. Музыка способна преодолевать языковые и культурные барьеры, объединяя людей разных национальностей и вероисповеданий.

Кроме того, музыка играет важную роль в религиозных обрядах и церемониях. Она используется для создания возвышенной атмосферы, многие религии используют музыку как способ передачи духовных учений и ценностей.

Музыка также имеет значительное влияние на развитие детей. Исследования показывают, что музыкальное образование способствует развитию интеллекта, социальных навыков и творческого мышления у подрастающего поколения. Она помогает развивать слуховые и моторные навыки, а также способствует улучшению памяти и концентрации внимания.

Важно отметить, что значение музыки в человеческой культуре может различаться в зависимости от времени, места и культурных традиций. Различные жанры музыки имеют своё уникальное значение и функции в разных обществах.

Как отмечают День музыки в России

В России в этот день проводятся различные мероприятия, посвящённые музыке. Ведущие концертные залы и театры организуют специальные концерты, на которых исполняются произведения классической, народной и современной музыки. Во многих городах страны проходят фестивали, конкурсы, выставки и другие культурные события, связанные с музыкой.

В рамках Дня музыки акцентируется внимание на разнообразии музыкальных жанров и стилей. В программе мероприятий можно услышать как классические произведения, так и джаз, рок, поп-музыку, электронную музыку и другие жанры. Такой подход позволяет охватить широкую аудиторию с разными музыкальными предпочтениями.

В День музыки также проводятся мастер-классы, лекции и презентации, где профессиональные музыканты и композиторы делятся своим опытом и знаниями с аудиторией. Это способствует повышению музыкальной грамотности и развитию творческого потенциала участников.

Организаторы Дня музыки призывают всех активно участвовать в праздновании. Это может быть как посещение концерта или выставки, так и самостоятельное исполнение музыкальных произведений, организация музыкальных флешмобов или просто прослушивание любимой музыки в кругу друзей.

Музыкальные события и мероприятия

В Международный день музыки в Москве и Санкт-Петербурге проходят масштабные концерты и другие музыкальные события. Вот самые интересные:

Самый очевидный способ отметить Международный день музыки — сходить на концерт. Фото © Danny Howe / Unsplash

"Москонцерт холл" приглашает на концерт, посвящённый Международному дню музыки. На нём выступят вокалисты и музыканты, которые представят разные жанры, стили и направления этого вида искусства. Исполнители будут играть на фортепиано, духовых инструментах, скрипке и гармони. В программе музыка Юрия Саульского, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Исаака Дунаевского, Жоржа Бизе и других композиторов (1 октября, 20:00)

Московский дом композиторов приглашает на концерт, приуроченный к Международному дню музыки. В программе концерта прозвучат произведения композиторов прошлого и современности, таких как Сергей Рахманинов ("Юмореска"), Анна Наветная (Диптих для струнного оркестра), Михаил Броннер ("Обитель ангелов" для фортепиано и камерного оркестра), Владимир Златоустов ("В старом парке" для фортепиано и камерного оркестра) и Александр Цфасман (Джазовая сюита для фортепиано с оркестром). Их исполнят Наталья Богданова (фортепиано) и московский камерный оркестр "Времена года". Дирижёр — Владислав Булахов (1 октября, 20:00).

Российский национальный музей музыки приглашает на концерт "Три эпохи камерной музыки", посвящённый Дню музыки. В программе прозвучат как известные, так и редко исполняемые камерные произведения Антонио Вивальди ("Осень" для скрипки с оркестром из цикла "Времена года"), Людвига ван Бетховена (Большая фуга, сочинение 133) и Арнольда Шёнберга ("Просветлённая ночь", сочинение 4). Их исполнит московский камерный оркестр Cantus firmus. Дирижёр — Александр Хургин. Концерт пройдёт в зале "Атмосферный" музея П.И. Чайковского (1 октября, 17:00).

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича начнётся выступление камерного оркестра Средней специальной музыкальной школы при Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, который исполнит Вторую симфонию Бетховена. За дирижёрским пультом — Аркадий Штейнлухт (1 октября, 18:00). Позже здесь же можно послушать "Квинтет четырёх", в составе которого Евгений Петров (баян), Георгий Нефёдов (балалайка), Владимир Ковпаев (домра-бас) и Андрей Долгов (балалайка-контрабас). Слушателям предложат калейдоскоп разных стилей — от Мусоргского до Пьяццоллы. Завершит музыкальный марафон джазовое трио Александра Маслова с участием Ивана Мясникова (контрабас), Павла Чижика (ударная установка) и Александра Маслова (фортепиано).

Популярные музыкальные стили и направления в 2023 году

В 2023 году музыкальная индустрия продолжает развиваться и прогрессировать, предлагая широкий спектр популярных стилей и направлений.

Поп-музыка остаётся одним из самых популярных жанров во всём мире. Ожидается, что поп-музыка будет продолжать эволюционировать и включать в себя элементы электронной музыки, R&B, хип-хопа и других жанров. Исполнители, такие как Билли Айлиш, Джастин Бибер, Тейлор Свифт и Дуа Липа, остаются фронтменами этого жанра. Хип-хоп и R&B продолжают доминирование в музыкальной индустрии в 2023 году. Эти жанры развиваются, музыканты продолжают экспериментировать с новыми звучаниями и стилями. Артисты, такие как Кендрик Ламар, Дрейк, Карди Би и Рианна, продолжают привлекать широкую аудиторию своими уникальными композициями и текстами. Электронная музыка рвёт известные чарты. Среди слушателей популярны такие поджанры, как техно, хаус, дабстеп и транс. Фестивали электронной музыки продолжают привлекать множество любителей этого жанра со всего мира. Мартин Гаррикс, Зедд, Скриллекс и Авичи (посмертно) остаются в числе самых популярных представителей электронной музыки. К-поп (корейская поп-музыка) в этом году продолжает своё мировое распространение. Группы BTS, Blackpink, Twice и другие остаются на переднем плане этого жанра и привлекают всё больше фанатов со всего мира. Ожидается, что К-поп будет продолжать экспериментировать с различными стилями и жанрами, чтобы оставаться свежим и инновационным. Старая добрая рок-музыка не утратила своей популярности и в 2023 году. Рок-группы продолжают музыкальные эксперименты, чтобы привлечь новую аудиторию. Разрабатываются новые поджанры рока, такие как инди-рок, альтернативный рок и поп-панк. Исполнители, такие как Фу Файтерс, Твенти Уан Пилотс и Ройал Блад, продолжают привлекать внимание своими энергичными выступлениями и мощным звучанием. Латиноамериканская музыка продолжает своё влияние на глобальную сцену в 2023 году. Жанры реггетон, латинский поп и бачата пользуются популярностью у слушателей. Музыканты, включая Джея Бальвина, Озуна и Кароль Джи, продолжают привлекать широкую аудиторию своими заразительными ритмами и эмоциональными текстами. Альтернативная музыка привлекает внимание слушателей и в 2023 году. Этот жанр объединяет различные стили и направления, такие как инди-рок, электроника, панк и фолк. Исполнители Билли Айлиш, Тейт Макрей, Хозиер и другие остаются кумирами поклонников этого жанра.

День музыки — прекрасный повод познакомиться с самыми необычными музыкальными инструментами, например с "космической тарелкой" хангом (нем. hang). Это перкуссионный инструмент, состоящий из двух соединённых металлических полушарий. Видео © YouTube / Рамиля Абдрахманова

Это лишь некоторые музыкальные стили и направления, которые наиболее популярны в 2023 году. Музыкальная индустрия постоянно меняется и развивается, поэтому возможно появление новых жанров и исполнителей, которые смогут удивить нас своим талантом и инновационным подходом к музыке.

Интересные факты о музыке

Прослушивание музыкальных произведений может вызвать физиологические изменения в организме человека. Например, было доказано, что приятная музыка может снижать уровень стресса, улучшать настроение и даже повышать иммунитет.

Музыка стимулирует мозговую деятельность: исследования показывают, что музыка активирует различные области мозга, включая те, которые отвечают за слуховое восприятие, эмоции и двигательные навыки. Это объясняет, почему музыка может быть таким мощным средством для стимуляции умственной деятельности и развития мозга.

Музыкальная терапия — это форма лечения, которая использует музыку для улучшения физического и психического здоровья людей. Она может помочь восстановить речь после инсульта, снизить тревогу и депрессию, а также улучшить качество жизни людей с психическим расстройством.

Прослушивание музыки во время занятий спортом повышает физическую работоспособность организма.

Самая известная песня в мире — Happy Birthday.

Самый длинный концерт начался в 2001 году в церкви в немецком городе Хальберштадт и должен завершиться в 2640 году: он продлится 639 лет.

А самая длинная песня в мире будет звучать и вовсе 1000 лет! Композиция Longplayer заиграла 1 января 2000 года. Она написана для тибетских поющих чаш и управляется компьютером, запрограммированным на длительный срок.

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NoClue, рэпер из Сиэтла, занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый рэпер в мире — он способен прочитать 723 слова за 51,27 секунды.

Бетховен, перед тем как начать сочинять музыку, опускал голову в таз с холодной водой.

Жизнь рок-звёзд чрезвычайно увлекательна, но и трагична. Австралийское исследование показало, что рок-звёзды в основном умирают молодыми. Как правило, они покидают этот мир на двадцать пять лет раньше среднестатистического человека.

Натяжение всех струн правильно настроенного пианино составляет около 18 тонн.

Бетховен потерял слух, а Бах полностью ослеп после неудачной операции, но это не помешало великим композиторам продолжать создавать музыку.

Авторы Андрей Соколов